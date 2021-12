Ya puedes escuchar los audios de WhatsApp antes de enviarlos: te decimos cómo

Una nueva novedad ha llegado a la aplicación de mensajería instantánea, Whatsapp. Y en esta ocasión permitirá a los usuarios que les encanta enviar notas de voz escuchar el mensaje antes de enviarlo.

A través de sus redes sociales, la plataforma compartió un peculiar video donde presenta esta nueva novedad en los mensajes de voz la cual permitirá realizar una vista previa de los mensajes antes de enviarlos.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD — WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021

¿Cómo usar esta nueva función?

Dentro de los chat daremos clic en el botón para grabar un mensaje de voz como normalmente se realiza para enviarlo.

Lo siguiente será comenzar a grabar un mensaje y deslizar el botón con el micrófono hacia arriba y activar el modo manos libres.

Una vez que la grabación comience podremos detenerla o eliminarla antes de realizar el envío, facilitando y asegurando lo que queremos enviar Foto: Captura de pantalla

Una vez terminemos de grabar la voz daremos clic en el cuadrado para detener el mensaje y entonces nos permitirán escuchar el audio antes de enviarlo.

Y listo, con esta nueva función será más sencillo y seguro para todos aquellos que utilizan regularmente la mensajería por voz.