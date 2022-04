Fue la app más descargada en EU: Elon Musk se mofa de la red social de Trump

La red social Truth, impulsada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue la aplicación gratuita más descargada este martes 26 de abril, en teléfonos iPhone en EU. Esto sucede un día después de que la junta de Twitter aceptara la oferta de compra por parte del multimillonario Elon Musk.



La sección de "aplicaciones gratuitas top" de la App Store en EU estuvo encabezada por Truth Social, seguida de la adquisición de Musk, Twitter.

Ambas redes sociales dispararon sus descargas tras el anuncio de la junta directiva de Twitter, puesto que el lunes, Truth se situó en el puesto 52 de esta misma lista, y la plataforma del pájaro azul, en el 39.

En redes sociales, Elon Musk ironizó con que la posición de la aplicación Truth, en Twitter exhibió un top de la apps más descargadas y se aprecia que Truth está sobre las descargas de Twitter:

"Truth Social (terrible nombre) existe porque Twitter censuró la libertad de expresión", a lo que agrega, "¡Debería llamarse Trompeta en su lugar!"

Truth Social is currently beating Twitter & TikTok on the Apple Store pic.twitter.com/RxawVUAYKH — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022

Should be called Trumpet instead! — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022

Musk hará cambios en la red social

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, consiguió ayer su propósito de hacerse con la red social Twitter, a la que calificó como "la plaza digital del pueblo", después de que la empresa aceptara su oferta de compra por 44 mil millones de dólares.



El consejero delegado de Tesla, que tiene más del 9 por ciento de las acciones de Twitter, lanzó el 14 de abril una oferta de compra tajante, "la mejor y última", a razón de 54.20 dólares por acción que finalmente son los que pagará a través de una entidad, según reveló en un comunicado.

El empresario de origen sudafricano, muy aficionado a esta red social, se ha presentado como un defensor de la "libertad de expresión" en la plataforma y ahora parece llevar esa misión por bandera en su nueva conquista, de la que ha ofrecido muy pocos detalles.



"La libertad de expresión es el cimiento de una democracia funcional y Twitter es la plaza digital del pueblo donde se debaten los asuntos vitales para el futuro de la humanidad", dijo el nuevo dueño de la empresa en su primer mensaje, acompañándolo de "emojis"de cohetes y corazones.



Por su parte, Trump afirmó el mismo lunes que no quiere regresar a Twitter, incluso si Musk le reactiva la cuenta.



En declaraciones a la cadena de televisión Fox,el exmandatario señaló que prefiere usar su propia red social, Truth, como único canal y que se unirá a ella en los próximos siete días como tenía planeado.



"No voy a ir a Twitter, voy a permanecer en Truth", dijo Trump.



Truth fue lanzada el mes pasado y ha estado funcionando en su nuevo servicio de nube durante los últimos días, después de ser probada en una versión beta desde febrero. Su director ejecutivo es el exlegislador por California Devin Nunes.



Trump aseguró a Fox que su red social ha atraído a "millones de personas": "Hemos encontrado que la respuesta a Truth es mucho mejor que estar en Twitter".

Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat suspendieron de forma permanente las cuentas de Trump tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, donde hubo cinco fallecidos.