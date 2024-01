Samsung celebra 15 años de innovaciones 

Han pasado 15 años desde que Samsung dio a conocer su primer dispositivo Galaxy, y desde entonces la serie se ha convertido en emblema tanto para la marca como para el mercado de gadgets.

Será este miércoles cuando la compañía de a conocer su nuevo dispositivo estrella Galaxy S24, con las versiones Plus y Ultra, esto desde San José, California, en Sillicon Valey, a escasos kilómetros de las sedes centrales de Google, desarrolladora del sistema Android que usa los equipos de Samsung, y de Apple, su principal competidor.

La empresa surcoreana se mantiene como una de las principales a nivel global en la venta de teléfonos inteligentes, con una cuota de mercado de 27.1 por ciento, apenas por debajo de Apple que tiene 28.4 por ciento, esto en la primera parte de 2023, de acuerdo con datos de Statista.

En México, la marca surcoreana se mantiene como líder del mercado desde al menos los últimos cinco años, con apenas un punto porcentual más que Apple.

Para 2024 la compañía apenas mostró algunos avances sobre el lanzamiento que se espera para el 17 de enero, en los que anuncia “una nueva era para los móviles” así como la llegada de Galaxy AI, con referencia a la inteligencia artificial.

Hace unos días, en el marco del Consumer Electronic Show (CES) en Las Vegas, la empresa compartió su visión sobre cómo esta tecnología, que estuvo entre lo más sonado el año pasado, permitirá a las personas utilizar sus dispositivos de forma más intuitiva y cómoda.

“Con la aparición de la Inteligencia Artificial, también podremos disfrutar de experiencias más inteligentes que revolucionarán cómo vivimos (…) Podremos llevar la IA y una experiencia hiperconectada a todos los usuarios a través de una amplia gama de dispositivos y nuestra apuesta por la colaboración abierta con nuestros socios”, dijo Jong-Hee Han, vicepresidente, consejero delegado y director de la División Device eXperience (DX) de Samsung hace unos días en el CES.

Si bien la firma dio muestras del uso de la inteligencia artificial en equipos como electrodomésticos y televisores, en redes sociales y portales especializados la expectativa es sobre lo que mostrará en su dispositivo estrella.

La división de smartphones es la que mayores ventas genera a la compañía, por arriba incluso de dispositivos como televisores, monitores y paneles, de acuerdo con el más reciente reporte trimestral de Samsung, de ahí la expectativa respecto al siguiente paso en IA dentro de estos equipos.

Gonzalo Rojon, director de Análisis de Mercado en The Competitive Intelligence Unit (The CIU), consideró que la tendencia actual es que los teléfonos tengan mayor integración de IA para tener un mejor asistente.

“Esto, la IA, ya lo vemos integrado desde hace tiempo, pero se busca que los asistentes sean más inteligentes con nuevas herramientas e incorporarlas a las funciones del diario para que puedas proporcionar más ayuda al usuario. Hacia allá va la tendencia”, dijo el analista a este diario.

De acuerdo con Rojon, la parte del hardware es donde las empresas se están enfocando cada vez más, ahí entra el tema de la IA y lo que puede hacer por el usuario como, dijo, lograr que se teclee menos y que puedan darse más instrucciones de voz, como el redactar un correo, por ejemplo.

HISTORIA DE INNOVACIÓN

En 2009 Samsung realizó su primer evento unpacked en el que presentó en Singapur, Dubai y Londres su S8000 Jet, considerado el teléfono más rápido en ese momento, con sistema operativo propio de la marca.

Fue un año después que la surcoreana lanzó en Las Vegas el primer dispositivo Galaxy S, ya con el sistema operativo de Google, Android 2.1, además de una pantalla Super AMOLED, cámaras trasera y delantera de cinco y 0.3 megapíxeles, respectivamente, un procesador de un solo núcleo a 1 GHz y 0,5 GB de RAM. Comenzaba así la era Galaxy.

En los siguientes años la empresa usó el escaparate del Mobile World Congress de Barcelona para presentar sus equipos Galaxy SII y SIII, ambos con cámara trasera de ocho megapíxeles.

Fue también en esta etapa que la compañía lanzó el Galaxy Note, un dispositivo con el que inaugura el segmento phablet, que surge de un hibrido entre las ventajas de comunicación de los smartphones con el tamaño y despliegue de una tablet.

A partir del Galaxy S4 Samsung deja los números romanos para las versiones de su equipo estrella e introduce la pantalla Full HD e incrementa la capacidad de su cámara trasera de 13 megapíxeles, además de contar con mayor potencia de procesamiento a un chip de cuatro núcleos.

“El hardware es donde las empresas se están enfocando cada vez más, ahí entra el tema de la IA y lo que puede hacer por el usuario, como lograr que se teclee menos y que puedan darse más instrucciones de voz, como redactar un correo”

-Gonzalo Rojon / The Competitive Intelligence Unit

En 2015 cuando la empresa presentó sus equipos Galaxy con distintas versiones: el Galaxy S6 con una pantalla estándar de 5.1 pulgadas, y los S6 Edge y S6 Edge Plus, con pantallas más grandes, de 5.7 pulgadas, y diseño curvo. Entre las innovaciones estuvo la cámara trasera de 16 megapíxeles, capaz de grabar imágenes en Ultra HD, y una frontal de cinco megapíxeles.

Esa tendencia siguió dos años hasta que en 2017 la compañía introdujo el Galaxy S8, el primero en introducir el Infinity Display, es decir, una pantalla de borde a borde prácticamente sin biseles y con botón de inicio en la parte posterior del equipo, así como el S8 Plus, que integró una pantalla más grande y mayor rendimiento en la batería.

Un año después si bien la versión S9 de Galaxy tuvo algunas variaciones sobre todo en software y capacidad de la cámara, destacó el lanzamiento de wearables y asistente como Galaxy Watch y Galaxy Home, esto a mediados de año.





La empresa surcoreana es una de las principales a nivel global en la venta de teléfonos inteligentes, con 27.1 por ciento del mercado, seguida de Apple, que tiene 28.4 por ciento

Para el décimo aniversario de Galaxy además de continuar con las versiones S10 y S10+, la empresa lanzó una versión más asequible: el S10e, los cuales incluyeron innovaciones como la capacidad de conectarse a redes 5G y el sensor de huellas dactilares, así como un sistema de triple cámara y la carga inalámbrica.

Con el cambio de década, en 2020, la firma cambió la versión de sus teléfonos al año de lanzamiento. El Galaxy S20, con sus versiones S20+ y S20 Ultra, eliminó casi por completo el bisel o borde del equipo para dejarle espacio total a la pantalla.

Fue ese año cuando la empresa también lanzó Galaxy Z Flip, la versión plegable del dispositivo que permite el uso de dos aplicaciones y pantallas a la vez.

En los últimos años, Samsung se ha enfocado en los equipos plegables, con las series Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip, además de dotar a las cámaras de sus smartphones con IA y mejores procesadores con el fin de optimizar las imágenes incluso en condiciones de poca luz.

Para Rojon, los lanzamientos de Samsung han marcado tendencia en el mercado de dispositivos, como es el caso de los teléfonos plegables o el zoom cada vez más potente en las cámaras, por lo que, dijo, no sorprenderá que la empresa marque tendencia en asistencia con IA.