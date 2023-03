Twitter cae por segunda vez en la semana

Twitter está sufriendo fallos en todo el mundo desde las 10:00 am hora de México, que impiden activar los enlaces publicados en la red social o ver correctamente la versión de escritorio en el ordenador, en su segunda caída mundial en menos de una semana.

"Es posible que algunas partes de Twitter no funcionen como se espera en estos momentos. Hemos realizado un cambio interno que ha tenido consecuencias imprevistas. Estamos trabajando en ello e informaremos cuando esté solucionado", indicó la red social con un tuit.

Some parts of Twitter may not be working as expected right now. We made an internal change that had some unintended consequences. We’re working on this now and will share an update when it’s fixed. — Twitter Support (@TwitterSupport) March 6, 2023

Según la web DownDetector, que monitorea en tiempo real las incidencias que se registran en las principales tecnológicas, los primeros problemas comenzaron a registrarse alrededor de las 10: 00 am hora local y están afectando a los usuarios de todo el mundo.

Los usuarios de la plataforma están informando de fallos a la hora de acceder a la versión de escritorio en el ordenador, pinchar enlaces publicados en la red o tuitear imágenes.

Esta es la segunda caída que Twitter experimenta en menos de una semana, después de que el pasado 1 de marzo la red social, propiedad del estadounidense Elon Musk, sufriera fallos que impedían a algunos perfiles ver los mensajes nuevos que enviaban sus seguidores o actualizar la página de inicio.