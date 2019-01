[Video] Presentan el primer smartphone con ¡pantalla flexible!

Pekín.- La compañía china Royole mostró el FlexPai, el primer teléfono inteligente con pantalla flexible del mundo, en la feria CES 2019 que se celebra estos días en Las Vegas (Estados Unidos), informa hoy el diario hongkonés South China Morning Post.



Royole explica en un comunicado que se trata de la primera vez que muestra en la CES sus "revolucionarias pantallas totalmente flexibles", algo que "recalcará las posibilidades virtualmente ilimitadas de las tecnologías electrónicas flexibles".



En declaraciones citadas por el diario oficial China Daily, el fundador de Royole, Bill Liu, mostró su esperanza de que la tecnología desarrollada por su empresa "ayude a dar una nueva forma al futuro" en sectores como la domótica, la electrónica de consumo y la tecnología ponible (conocida en inglés como 'wearables').

Why wait for Samsung when you can get a flexible screen phone now? The Android Royole FlexPai and its folding OLED is coming to the U.S. soon and it’ll cost around $1,300. #CES2019 pic.twitter.com/M31b6HycFa — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) 8 de enero de 2019



El FlexPai, presentado oficialmente en Pekín el pasado mes de octubre, es "una combinación de teléfono inteligente y tableta" con la que Royole busca "romper con el concepto tradicional de teléfono inteligente que tienen los clientes".



Su pantalla, denominada "ala de cigarra", mide 7,8 pulgadas y puede doblarse de 0 a 180 grados, operación que es capaz de realizar más de 200.000 veces, agrega la empresa.



Con esto, Royole promete que la pantalla del FlexPai "no puede romperse o rayarse fácilmente, acabando con la era de las pantallas rotas de los teléfonos inteligentes".

Royole Flexpai, a flexible smartphone is a available to buy now.



- 7.8inch display

- Snapdragon 855

- 20 + 16mp Dual cameras

- 4:3, 16:9 and 18:9 aspect ratios

- Fast charge

- 8999 Chinese RMB

- Dual speakers

- Split screen mode pic.twitter.com/nYfIz83FQm — GadgetsBoy - at CES 2019 (@GadgetsBoy) 7 de enero de 2019



Cuando no está doblado, el FlexPai es capaz de manejar aplicaciones a pantalla partida y multitarea, aunque la compañía no especifica qué limitaciones tiene cuando se pliega.



El FlexPai es capaz de adaptarse a relaciones de aspecto de 4:3, 16:9 y 18:9.



El dispositivo cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 855, dos cámaras de 20 y 16 megapíxeles, respectivamente.



Según la página web oficial de la compañía, el precio de venta oscila entre los 1.318 dólares (1.150 euros) para la versión de 128 gigabytes de memoria interna y los 1.469 dólares (1.282 euros) para la de 256.