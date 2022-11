Llegan las Comunidades a WhatsApp: qué son y como funciona la actualización

La aplicación de mensajería WhatsApp siempre se ha mantenido con muchas novedades, las cuales, hacen más sencilla la forma en la que nos comunicamos con nuestros amigos y familia.

En esta ocasión, una de sus más grandes novedades en mucho tiempo, y que según asegura, mejorará la forma en la que las personas se conectan.

Las Comunidades permitirán concentrar grupos de WhatsApp, de gustos o necesidades comunes, en una estructura más grande. En teoría, esto permitirá una mejor gestión de las conversaciones en los grupos

¿Qué son las Comunidades en WhatsApp?

De acuerdo con Meta, las Comunidades es una evolución de los grupos, la cual no llegará a remplazarnos, más bien, es una nueva función. La idea central es reunir diferentes grupos en un solo conjunto.

La opción de Comunidades podrá entrelazar a uno o más grupos entre sí con tal de tener un solo tema en especial

Con estas opciones podrás unir a varios de los grupos que tienes, para así lograr tener un alcance mayor pero sin la necesidad de ir añadiendo a uno por uno a un nuevo grupo.

¿Cuál es la diferencia entre comunidad y grupo en WhatsApp?

A diferencia de los chats grupales, las Comunidades permitirán a las personas reunir a grupos distintos, manteniendo una estructura de acuerdo con las necesidades de cada caso.

De este modo, las personas podrán recibir las actualizaciones enviadas a toda la comunidad y organizar fácilmente grupos de discusión más pequeños para hablar de lo que es relevante específicamente para ellos.

En seguridad, Meta explica que las Comunidades tendrán cifrado de extremo a extremo.

¿Cómo activar Comunidades en WhatsApp?

En Android esta opción aparecerá en la parte superior derecha de los celulares, en la cual podrás crear nuevas comunidades desde cero o bien, hacer una con grupos ya existentes como ya se mencionó anteriormente.

Por su parte, con aquellos usuarios que tengan iOS, la opción aparecerá en la parte inferior de la ventana, en la cual podrás hacer las opciones ya explicadas en la parte de arriba de esta nota.

En palabras concretas, la finalidad de la opción de comunidades de WhatsApp es tener un grupo que alojará subgrupos, hilos y canales de avisos de personas con intereses en común a lo largo de una opción mucho más sencilla de lograr.