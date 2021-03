"Veo una austeridad que no es tan austeridad": Tomás Erhenberg

El director general de Ve por más, Tomás Ehrenberg, afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aplica una austeridad a medias.

En entrevista con El Sol de México, el banquero criticó que se estén dando “dinerales” para construir la refinería de Dos Bocas, pero al mismo tiempo se están dejando perder empleos en las dependencias u organismos públicos, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por recortes de austeridad.

-¿Qué opinión le merece la austeridad que se ha visto en todo el gobierno? Específicamente para atender la crisis.

-Yo veo una austeridad que no es tan austeridad. Por un lado, se han vuelto muy restrictivos en cosas como los sueldos a los empleados del gobierno. Esto desafortunadamente nos ha llevado a perder talento importante en instituciones, como la propia CNBV, y por otro lado, estamos gastando dinerales en crear una refinería en Dos Bocas, cuando todo el mundo parece indicar que el futuro de la refinación no es muy alentador.

“Al cabo de algunos años el consumo de gasolinas se irá a la baja y la tendencia de hacer vehículos con otras energías va a ir creciendo. No entiendo por qué estaremos invirtiendo en una refinería cuando puedes traer gasolina a un costo muchísimo menor.

“Ese concepto de austeridad lo tengo un poco confuso, porque creo que no es tanta austeridad si no es una decisión de dónde estamos gastando, y no estoy convencido de que las decisiones de dónde gastamos sean las más eficientes.

-¿Se podría entender que es más de un factor idiosincrático que económico?

-No me atrevo a hacer un juicio sobre qué es lo que lo mueve (al presidente), no tengo muy claro el rol de dónde parten esos juicios.

“Ojalá y termináramos algunas obras como el tren México-Toluca; le falta poquito, pero no lo terminamos y sí estamos invirtiendo en otro proyecto como el Tren Maya, lo cual está bien, puedes tomar decisiones de inversión, pero es muy improductivo, en mi perspectiva, dejar cosas inconclusas, porque tienes el 90 por ciento de la inversión, pero no sirve para nada si no se concluye.

“No tengo muy claro cuáles son los procesos de decisión que siguen y al no entender bien de dónde vienen, prefiero no emitir mucha opinión.

-¿Para 2021 cuáles son sus previsiones? ¿Cómo pinta la economía para este año?

-La estamos viendo con una recuperación incipiente, pero recuperación. Nosotros creemos que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá por ahí del tres por ciento; hay otros que creen que crecerá más, pero nosotros estamos más en la parte inferior del crecimiento, pero sí creemos que va poder crecer un tres por ciento, especialmente si en Estados Unidos se dan todos los incentivos que está buscando en el nuevo presidente Joe Biden.

“Si caímos 8.5 por ciento y si recuperamos el tres o 3.5 por ciento, apenas, digamos, no iremos ni a la mitad del camino de la recuperación. La recuperación va ser un poco más alargada y pausada, pero aquí lo importante es que sea una recuperación constante, pues más que rápida, incluso hasta creo que es mejor que sea sólida y duradera.

-¿Ven ustedes esta disposición para brindar más apoyos o ser más agresivos en ese sentido? Tanto del lado del sector privado como del gobierno.

-Sí, yo espero que sí. Nuestra estimación es que el crédito va a estar creciendo por ahí del seis o 6.5 por ciento. Nosotros de forma simple esperamos crecer cerca del doble del mercado. Espero que sí suceda, arrancamos bastante bien en enero y lo crítico es que se restablezcan algunas cosas.

“Es importante que se restablezca todo el sistema judicial, porque los juzgados llevan cerrados un tiempo y están entre que abren y no abren, creo que es importante que empiecen a funcionar.

“Ojalá y pudiéramos avanzar rápidamente con todas las iniciativas de vacunación a la población, que esto nos permita reactivar el consumo y las condiciones normales de vida; salir a la calle e ir a consumir en restaurante. Simplemente regresar a la vida normal, ¿no? Ojalá y si pudiéramos acelerar el proceso de vacunación. Yo creo que Estados Unidos, con un crecimiento fuerte, nos va a ayudar a impulsarnos.

Cálida despedida

Tomás Ehrenberg recordó al presidente del banco, Jaime Ruíz Sacristán, quien falleció el 12 de abril de 2020 por complicaciones con el coronavirus.

Ruíz Sacristán fue presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), de 2011 a 2013, y también presidió la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde el 2015 y hasta el día de su muerte.

“Falleció muy al principio (de la pandemia), fue de los que se contagió muy, muy pronto, cuando yo creo que todavía no sabíamos cómo manejarla. Fue una pérdida muy irreparable”, dice Ehrenberg.

“Perdimos un amigo, perdimos a un colaborador, que había sido presidente de los banqueros, alguien de mucha trayectoria, pero su partida temprana nos enseñó a extremar cuidados en el grupo financiero, yo creo que aprendimos hacerlo.

“En lo que va de la pandemia hemos perdido a sólo una persona en adición a Jaime. Todos los demás hemos estado muy al pendiente de nuestro personal, cuidándolos en el buen plan, educándolos, incentivándolos a permanecer con todos los cuidados que ya conocemos”.

-¿La partida de Jaime Ruíz Sacristán los dejó en un momento crítico o en donde todo estaba medio nublado?

-Jaime no estaba en la parte activa. Él tenía la posición de presidente del banco, y era un hombre fundamental en nuestra organización, desde mi punto de vista.

“Su participación era en el comité de crédito, pero en algunas otras cosas no estaba en el proceso. Realmente la operación la llevo yo y mi interacción es con Antonio del Valle, que es el presidente del Grupo Financiero Ve por Más. Jaime tenía una posición muy importante, pero no en la operación del grupo”.