T-MEC no tiene “letras chiquitas”, asegura Seade

La ley mexicana prohíbe la figura de agregados diplomáticos como lo propuso el viernes la Cámara de Representantes de Estados Unidos para monitorear la implementación de la reforma laboral en México, dijo este domingo Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En un hilo en Twitter, el negociador mexicano aseguró que lo firmado como parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá no tiene "letras chiquitas" y que la iniciativa presentada el viernes en el Congreso del vecino país en materia laboral es una decisión unilateral que no es parte del acuerdo.

Lo firmado entre MX, EU y CAN es un Tratado trinacional. NO tiene "letras chiquitas", es 100% público. Es un muy bueno acuerdo para México: se obtuvo mucho en trilateral. Por eso EU necesita "extras" para venta interna que NO SON PARTE DEL PAQUETE https://t.co/k6ipaODjBR — Jesús Seade (@JesusSeade) December 15, 2019

El sábado, el expresidente Felipe Calderón criticó a través que Twitter al gobierno actual por las modificaciones que busca Estados Unidos: "Lo que es no leer la letra chiquita".

Sin mencionar el nombre del expresidente, Jesús Seade refirió que en la discusión reciente sobre la iniciativa estadounidense muchos con malicia o desinformación hablan de las "letras chiquitas" del Tratado, lo cual no compromete a México: “los 5 agregados, una medida unilateral q sujetaremos 100% a lo acordado”.

Lo que es no leer la letra chiquita... ¿a cambio de qué entregaron tanto? https://t.co/UquWKoMkTx — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) December 15, 2019

En su hilo, Seade mencionó que durante la discusión del T-MEC toda exigencia inaceptable fue rechazada y que incluso hubo un rompimiento en la negociación, el 6 de diciembre, cuando el gobierno mexicano y con el apoyo de los sectores productivos decidió que no se presentaría a la mesa hasta que EU quitara tales exigencias, lo cual se logró.

Sobre los cinco agregados diplomáticos estadounidenses para supervisar la reforma laboral en México dijo que se trató de una concesión a “los duros” del Congreso de aquel país, pero que México jamás aceptará porque la ley mexicana lo prohíbe.

Espero haber disipado la confusión que algunos han sembrado, y puesto la atención en lo importante: las decisiones unilaterales de EU”, menciona Seade Kuri al final de su publicación.