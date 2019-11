En 2019 no era importante que la economía creciera: Carlos Slim

Para el empresario Carlos Slim en 2019 no era importante que la economía creciera, sino que se sentaran las bases para garantizar finanzas públicas sanas e incentivar la inversión.

“Ya sabíamos que no iba a haber crecimiento, pero se sentaron las bases con unas finanzas públicas sanas y mucha disciplina del sector público, no subió la deuda, no hay déficit fiscal, la inflación bajó, están sentadas las bases y eso genera confianza para la inversión financiera”, apuntó el magnate.

Tras asistir a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se presentó el plan de infraestructura del sector privado, el hombre más rico del país evaluó lo positivo en el primer año de esta administración.

“La inflación bajó de 4.80 a 3 por ciento, este gobierno dio muestras de que su estrategia es mantener finanzas públicas sanas en el sexenio (…) tener esta inflación baja permite que las tasas de interés hayan venido bajando y ayudan al financiamiento de todas estas obras”, destacó.

El gobierno federal y la iniciativa privada presentaron este martes un plan de infraestructura de 147 proyectos con una inversión totalmente privada de 859 mil millones de pesos.

Carlos Slim subrayó que lo importante es que “se concluye este año con este acuerdo de la iniciativa privada con el gobierno federal, para que haya grandes inversiones que echen a andar la economía”.

Conoce a detalle el Plan de Infraestructura ⬇