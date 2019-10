No habrá más contratos petroleros hasta no ver resultados: AMLO

El gobierno federal evaluará el cumplimiento de los contratos de las rondas petroleras a finales de este año, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia mañanera, explicó que si en la evaluación no se reportan avances por parte de las empresas beneficiadas con la reforma energética, no se les retirarán los contratos, pero tampoco se abrirá la convocatoria para una segunda ronda petrolera.

“No se les va a quitar ningún contrato, no vamos a ir a litigios, inclusive, aunque no estén invirtiendo para suspender un contrato. No queremos pleito, queremos que haya confianza en que existe un auténtico Estado de Derecho”, pronunció durante la conferencia mañanera.

Apuntó que ya han pasado cuatro años desde que se entregaron los 107 contratos y hasta ahora, sólo la empresa italiana de energía, ENI, ha producido petróleo.

López Obrador consideró que no sería serio, convocar a una segunda ronda petrolera para campos profundos, si no hay resultados de la primera.

Además, dijo que ya no quieren especulaciones sobre el tema, porque durante la aprobación de la reforma estructural, vaticinaron una producción de 3 mil millones de barriles diarios, pero cayó hasta 700 mil.

“Si yo anuncio de que van a entregarse más contratos para aguas profundas, aunque en los hechos, en la realidad, aunque esto signifique que no va a haber producción en cinco o 10 años. Puede ser que inversionistas se interesen, pero no es serio, es engañar, es mejor decir la verdad y ellos tienen que demostrar”, argumentó.