Pemex, facturas falsas, y apps; así fue la comparecencia de Herrera en el Senado

Tras la comparecencia del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera en el Senado como parte del primer informe de gobierno federal, el funcionario explicó el tema del combate a las facturas falsas, abordó el problema de Pemex y defendió los impuestos a las aplicaciones.

Además, el Secretario destacó que la solución para el problema de crecimiento a largo plazo tiene que pasar por invertir más, un sistema financiero más profundo para que los proyectos de inversión con financiamiento en condiciones adecuadas y la participación de las mujeres en el mercado laboral.

Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

Sobre la reforma en materia de facturas falsas, dijo que no es aplicable para todos, pues debe haber monto mínimo de 10 millones de pesos de impuestos no reportados para que sea aplicable.

Aseguró que no se implementa de manera automática, ni está a la discrecionalidad de Hacienda. Hay un sistema de pesos, contrapesos y diversos candados, donde está involucrado el SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación y dos órganos autónomos distintos, “no es un tema en automático”.

En este sentido, advirtió que se ha identificado que las grandes defraudaciones están aterrizando primero en lavado de dinero y después en un tema de delincuencia organizada.

Respecto a los ingresos petroleros, señaló que cuando se tenía el yacimiento de Cantarell resultaba “tan fácil” que saliera el petróleo que no había preocupación por un Pemex bien administrado, ni se recaudaba bien. En la medida que se fue secando, indicó, se hicieron patentes los problemas.

El secretario Arturo Herrera, destacó que el problema de Pemex es que pierde el 30 por ciento de sus ingresos, pero se duplica al mismo tiempo su deuda, que asciende a 107 mil millones de dólares, pero, aseveró, en esta administración se redujo en cinco mil millones de dólares y se ha eliminado el riesgo de financiamiento de corto plazo.

La petrolera es la más endeudada del mundo y su estrategia financiera no convence a las calificadoras de riesgo internacional / Foto: Alejandro Aguilar

Anunció que para lograr mayor eficiencia, modificarán el sistema tributario de Pemex, lo cual costará 60 mil millones de pesos el año próximo.

En cuanto a los proyectos de asociación privada en Petróleos Mexicanos, dijo que no es la única forma de sacar a esta empresa del Estado adelante. Sin embargo, reconoció que en aguas profundas se requieren tecnologías que no se tienen y que además cuentan con un nivel de riesgo alto, “que no estoy seguro que la empresa pueda correr”.

Herrera defiende impuestos a apss

El titular de Hacienda y Crédito Público informó que con los nuevos servicios digitales, se facilitará el manejo de recursos a las zonas en donde no hay bancos. Además, dijo, podrán hacer llegar los recursos a todos los rincones de México y no será necesario tener una cuenta bancaria, pues podrán operar de teléfono a teléfono, o en tiendas de conveniencia y otros comercios.

Dijo que el reto es convencer a la población de los beneficios de utilizar estas plataformas, para lo cual deberán trabajar en colaboración el sector privado con los tres niveles de gobierno

Imagen Ilustrativa

Sobre el cobro de impuestos a plataformas digitales, Arturo Herrera explicó que no son impuestos nuevos, sino el ISR y el IVA, que todos están obligados a pagar. Informó que han recibido una respuesta muy positiva por parte de estas empresas, e indicó que no existe distinción entre plataformas mexicanas y extranjeras, pues ambas deben acatar lo establecido por la ley.

Sobre las refinerías del país, el funcionario federal resaltó que éstas producen al 52 por ciento de su capacidad; es decir, el activo estaba desaprovechado.