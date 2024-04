Vinculan a productores de H&M y Zara con destrucción ambiental de Brasil

Londres / Río de Janeiro. Fábricas de ropa que abastecen a H&M y Zara están comprando algodón vinculado a la destrucción medioambiental y al acaparamiento de tierras en el Cerrado brasileño, de acuerdo con una investigación de la organización sin ánimo de lucro Earthsight.

Mientras que la preocupación mundial se ha centrado en el impacto de la cría de ganado vacuno y la soja en la Amazonía, las alertas de deforestación en la menos conocida zona del Cerrado, de Brasil, aumentaron un 44 por ciento en 2023, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

El Cerrado es un área clave para la biodiversidad en la sabana tropical brasileña donde la deforestación se está disparando, según la investigación de Earthsight el algodón es uno de los principales culpables, ya que el país se ha propuesto convertirse en el mayor exportador del mundo.

"Las empresas y los consumidores de Europa y Norteamérica están impulsando esta destrucción de una forma nueva. No por lo que comen, sino por lo que visten", afirma el informe, cuyos detalles obtuvo en primera instancia la Fundación Thomson Reuters.

Los investigadores del grupo rastrearon miles de registros de envíos entre dos productores de algodón, que según ellos estarían relacionados con el acaparamiento de tierras y la deforestación ilegal en el Cerrado, hasta fabricantes asiáticos que suministran prendas acabadas a marcas como H&M y Zara, propiedad de Inditex, las mayores del mundo y el centro de la investigación de Earthsight.

Better Cotton prohíbe estrictamente el acaparamiento de tierras y deforestación.

Portavoz del propietario de Zara.

Según el informe, una norma de sostenibilidad utilizada por las marcas de moda, denominada Better Cotton es "fundamentalmente defectuosa" y no garantiza a los consumidores que no estuvieran comprando algodón procedente de explotaciones brasileñas implicadas en delitos contra el medio ambiente.

Better Cotton certifica a los productores que cumplen sus normas de sostenibilidad y prácticas laborales, y afirma que cubre el 22 por ciento de la producción mundial de algodón.

H&M calificó las conclusiones iniciales de Earthsight de "muy preocupantes" y dijo que había pedido a Better Cotton que llevara a cabo una investigación por terceros, cuyos resultados un portavoz de Better Cotton dijo que la organización aún estaba analizando.

Un portavoz de InditexITX.MC, propietaria de Zara, dijo que Better Cotton "prohíbe estrictamente" prácticas como el acaparamiento de tierras y la deforestación y que se toma "muy en serio las acusaciones contra Better Cotton", comprometiéndose a supervisar el resultado de la investigación.

Exportaciones del algodón de Brasil han logrado que pierda la mitad de su vegetación

Las exportaciones de algodón de Brasil han aumentado considerablemente en la última década debido al auge de la producción en el Cerrado, que ha perdido cerca de la mitad de su vegetación natural a favor de la agricultura y donde las leyes que restringen la deforestación son menos estrictas que en la Amazonía.

Con una superficie mayor que la de México, la sabana incluye zonas forestales y otra vegetación vital para frenar el calentamiento global al absorber y almacenar carbono. Además, es el hogar de animales en peligro de extinción como el lobo de crin y el oso hormiguero gigante.

También es una fuente clave de agua para gran parte de Sudamérica, pero la expansión de cultivos está amenazando las reservas de agua de las comunidades tradicionales y las ha expulsado de las tierras de pastoreo que han utilizado durante generaciones, afirman los investigadores medioambientales.

Las comunidades han perdido el acceso a las mesetas que solían tener pastos naturales donde pastoreaba el ganado de las familias

Mauricio Correia Silva, consultor de investigación.

Según datos del instituto medioambiental IPAM, tres cuartas partes de la vegetación de sabana perdida en 2023 se localizaban en Matopiba, sede de la vasta hacienda Agronegocio Estrondo, que produce principalmente algodón, soja y maíz.

Estrondo, que se compone de varias fincas, se ha ido expandiendo hacia zonas intactas incluso más cercanas a los aldeanos, y en el pasado estableció puestos de control con seguridad armada para restringir los movimientos y actividades de los residentes, señaló Earthsight.

El campesino Adão Batista Gomes, de 62 años, cuya familia ha vivido en la región durante generaciones, dijo a la Fundación Thomson Reuters que su sobrino recibió un disparo en la pierna en 2019 por parte de un hombre que trabajaba para Estrondo cuando intentaba recuperar el ganado retenido por los guardias de un corral, tras adentrarse en una zona reclamada por los agricultores de la finca.