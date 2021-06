Wow presents Plus, el streaming para LGBT+

De entre las opciones de entretenimiento vía streaming que tienen los mexicanos, una se enfoca en atender los gustos de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer (LGBTIQ+).

La plataforma WOW Presents Plus llega al país para ofrecer programación como series, películas y realities enfocados a la comunidad.

Con la reciente adición de RuPaul’s Drag Race: Drag Race España a su catálogo, la plataforma consiguió ofrecer la biblioteca de contenido LGBTIQ+ vía streaming más grande a nivel mundial.

El servicio de streaming de la compañía World of Wonder (WOW) informó que con este programa ya cuenta con más de 450 horas de contenido para su audiencia.

Además, destacó que con esta programación buscan incrementar su presencia entre el público hispano, siendo México un país clave para su expansión en América Latina.

A partir de junio, mes del orgullo, todos los domingos WOW Presents Plus transmitirá en exclusiva Drag Race España, donde 10 protagonistas queer se enfrentan a desafíos artísticos, como baile, canto y vestuario.

“Estamos muy contentos de traer la versión Española de Drag Race a México y América Latina a través de WOW Presents Plus. El público no sólo podrá ver competir a estas increíbles reinas, sino que también tendrá acceso a contenidos exclusivos, documentales, podcasts, especiales y programación LGBTIQ+, incluyendo las versiones de Drag Race de todo el mundo”, informó Randy Barbato, cofundador de WOW.

El mes del orgullo fue el detonante para que la plataforma aterrizara en México, donde hay más de 11.1 millones de suscriptores a servicios de video bajo demanda al cierre del año pasado, de acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Sin embargo, la competencia no le será fácil ya que en el mercado nacional hay una treintena de plataformas entre las que destacan Netflix, Amazon Prime y Disney+ como las más populares, con 88.4 por ciento de participación.

No obstante, WOW Presents Plus estará enfocada a un nicho que cobra cada vez más relevancia en el país. Incluso, la plataforma señaló que en el primer cuatrimestre del año registró un crecimiento de 61 por ciento en suscriptores a nivel global, con lo que esperan una buena respuesta del mercado mexicano.

La plataforma de World of Wonders, que cuesta 75 pesos al mes, incluye contenidos como Werq The World, La Vida de Valentina, How's Your Head Queen with Michelle Visage, así como documentales aclamados por la crítica como, When the Beat Drops, Becoming Chaz, Party Monster y Out of Iraq.