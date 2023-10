Xóchitl Gálvez deja plantados a industriales en reunión anual

León, Guanajuato.- La ausencia de Xóchitl Gálvez, coordinadora del Frente Amplio por México, en la 30ª edición de la Reunión Anual de Industriales (RAI) en León, Guanajuato, es un desdén para los industriales, consideró Jose Abugaber, presidente de la Concamin.

"Xóchitl estaba confirmada, y su ausencia es un desdén para los industriales que esperaban su participación. Para mí, habría sido positivo que Claudia (Sheinbuam) también hubiera asistido, ya que este es un evento de gran importancia a nivel nacional y sería una excelente plataforma para ellas con los industriales.

"Los que deberían estar más preocupados son los equipos de ellas, no nosotros. Yo estuve con ellos y les entregué la invitación. Hablamos con su equipo, y todo estaba confirmado, pero no sé qué pasó y desconozco los motivos", dijo Abugaber.

En cuanto a la política industrial, el líder de la Concamin afirmó que es una iniciativa que se ha desarrollado gradualmente, destacando los incentivos de la Secretaría de Economía para fomentar la relocalización de empresas, conocida como nearshoring, en el sureste del país.

"La política industrial se ha ido completando poco a poco, no es un libro que va por reglas, sino que es todo un proceso. Lo que buscamos es establecer un orden para que todos los presidentes envíen el mensaje a Economía de que hay que ir por aquí para que todos estemos alineados", comentó.

Abugaber subrayó la importancia de establecer una política consensuada, tomando como ejemplos a países como China, Corea del Sur y Japón, que han experimentado un crecimiento impresionante gracias a políticas industriales sostenidas.

En otro tema, el presidente de la Concamin señaló que no contempla la reelección para el próximo año y aseguró que dejará un legado para sentar las bases de una política industrial sostenible.

"Siga yo o no siga realmente, la fuerza de la Concamin no soy yo, es la Confederación de Cámaras, por lo que entonces, el que siga como presidente va a tener que seguir la misma línea, no hay otra opción", finalizó.