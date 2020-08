Acusan a Netflix de sexualizar a niñas en película Cuties

La plataforma streaming Netflix fue acusada en redes sociales de sexualizar a las niñas luego de que publicó el cartel oficial y trailer de la película "Cuties", la cual se estrenará el 9 de septiembre.

Con el hashtag #NetflixPedofilia, usuarios de Twitter señalaron que la empresa "hipersexualiza" a las pequeñas por la manera en que promocionó el filme respecto a la imagen y descripción de esta.

"Amy, una niña de 11 años, que quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente, entonces empieza a explorar su feminidad y desafiar a su familia religiosa", se podía leer en la descripción.

Debido a ello usuarios comenzaron a promover un boicot contra Netflix, sin embargo, horas después la plataforma se disculpó y actualizó la imagen y descripción.

"Lamentamos profundamente las imágenes inapropiadas que usamos para 'Cuties'. No está bien, ni era representativo de esta película francesa que ganó un premio en Sundance. Hemos actualizado las imágenes y la descripción", dijo.

Pero a pesar de la disculpa de Netflix se lanzó una campaña en Change.org para que a través de firmas electrónicas la gente se sume al movimiento de boicotear el estreno del filme.