Alejandra Guzmán celebró 35 años de carrera en la Arena Ciudad de México

Alejandra Guzmán celebró 35 años de carrera musical con una magna fiesta en la Arena Ciudad de México en la que convocó a 12 mil personas.

Y, como buena celebración, la artista echó la casa por la ventana al tener casi una decena de cambios de vestuario, bailarines, pirotecnia, globos, un escenario lleno de músicos y un público que la acompañó en cada una de sus locuras.

A las 21:30 horas, las luces del recinto se apagaron; los asistentes estremecieron, el CO2 se esparció por el escenario y, de inmediato salieron cuatro bailarines mostrando sus pectorales, mientras que al fondo en una gran silla salió La Guzmán, asumiendo su “trono”, con el que reinó la noche de este jueves.

“Reynísima” fue la primera canción que se escuchó en el recinto de Azcapotzalco, misma que da nombre al tour; seguido de “Reina de corazones” y “Luz de Luna”.

“Han sido 35 años de tanto viaje, de tanto rock and roll, siempre quise hacer algo en el escenario, de niña jugaba en la sala y ponía a todos de público y cobraba, ese era mi juego y sigue siendo, sigo creando y me sigo divirtiendo, todo lo que soñé lo alcancé gracias a ustedes”, dijo la rockera sobre el escenario.

“A pesar de tantas operaciones, a pesar de todo, más de 11 años que sufrí estos problemas de salud y aquí están los doctores. Hace apenas dos días me sacaban juguito de aquí (mostrando su glúteo) y acá, pero no se ve, ¿verdad? y no me duele, me pueden cortar de aquí o acá, pero el alama nunca me la van a cortar”, expresó la cantante.

En esta fiesta, La Guzmán se acompañó de personas importantes para su vida, según reveló, de hecho en todo momento agradeció la presencia de su madre, doña Silvia Pinal, que, aunque nunca la enfocaron, siempre la mencionó. A lo lejos se comprobó que la Diva de la Época de Oro del Cine Mexicano se encontraba en un palco.

Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

El concierto continuó con temas como “La Ciudad ardió”, “Toda la mitad” y “Guante de seda”.

Uno de los momentos más sensuales de la anfitriona fue cuando interpretó “Loca” en la que se paró en medio del escenario, este únicamente con luz central reflejando su silueta en una pantalla blanca. Ahí, los movimientos de cadera no faltaron, ni los meneos.

“¡Bienvenidos locos! Qué lindo cuando todavía es jueves y tienes tres días más para seguir la fiesta. Para aquellas malas influencias que hay por ahí, aquellas que son la oveja negra, que yo también me identifico, sé lo que se siente ser la más desmadrosa de la familia, pero le sale a uno alitas en la noche y eso es sinónimo de ‘Mala Hierba’”, dijo la cantante previo a interpretar este tema.

Una de las sorpresas de la noche fue la presencia del dúo Río Roma con el tema “Día de Suerte”; sin embargo en esta etapa del espectáculo se presentaron al inicio unas fallas con el micrófono ya que los cantantes no se escuchaban, sólo la rockera. Esto se solucionó con el paso de la canción.

Otra falla también fue cuando no le pusieron el micrófono a la Reina de Corazones para cantar “Ángeles Caídos” y en el mix de rock donde interpretó “Popotitos” y “La Plaga” tuvo un problema con una pantalla.

En el setlist no faltaron “Llama por favor”, “Mírala, Míralo”, en esta la artista aprovechó para subirse a una plataforma que la elevó en el centro del escenario y que estuvo adornado con globos rojos en forma de corazón y una corona en la punta, “Ten cuidado con el corazón” y “Verano peligroso”.

La Guzmán derramó algunas lágrimas al cantar “Yo te esperaba” canción que le escribió a su hija Frida Sofía, sin embargo, en este show no hizo comentario alguno sobre su familia.

La cantante de 55 años encaminó el cierre de su show con canciones como “Hacer el amor con otro”, “Volverte a amar” con la que bailó su vals y “Eternamente bella”, con la que cerró.