Alexander Acha dirigirá con firmeza La Academia 2022

Alexander Acha cantante, compositor y pianista; es el director del instituto de música La Academia 2022, quien se encargará de supervisar el aprendizaje de los 14 concursantes del reality que estrena este domingo. Entre ellos, surgirá el triunfador tras el certamen que concluirá a mediados de agosto.

El artista mexicano dos veces nominado al Latin Grammy, en charla con El Sol de México, expresó que el ganador de La Academia 20 aniversario, "va a ser el cantante o la solista que posee carisma, talento, técnica y una voz privilegiada, antes que un físico arrollador".

Y que para que salga a flote desde el interior hacia el exterior de cada concursante, precisó: "mi nueva tarea va a ser un gran reto, porque voy a hablarles sin rodeos de sus oportunidades, errores, aciertos a la hora de su aprendizaje.

"Les enseñaré que no hay cupo para la mediocridad, ni pereza porque hay una competencia día a día encarnizada. Es demasiada la gente, demasiadas propuestas, si no asumes que tienes que ofrecer algo de calidad, original y atractivo no vas a ningún lado porque en el camino hay otros mejores".

Respecto al nivel de exigencia del reality, precisó que "sí, se tiene que sufrir mucho, pero no se debe cuestionar, simplemente así son las cosas en la vida si quieres ser el campeón. Son muy claras las exigencias que se les imponen, no es una cuestión personal, si quieren convertirse en estrellas necesitan dar ese ancho".

El intérprete de Te amo, adelantó que otra de sus tareas como director de La Academia, "es que los alumnos no se vengan abajo y que tengan fuerza, resistencia, humildad, virtudes humanas para afrontar las críticas tanto de los profesores, como de los críticos a la hora de las galas y puedan sacar lo mejor de cada comentario para superarse".