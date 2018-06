Alfredo Adame, Gabriela Goldsmith y Ausencio Cruz dejan su carrera por la política

Los actores Alfredo Adame, Gabriela Goldsmith y Ausencio Cruz dejaron por un momento su carrera para involucrarse en la política. Durante su visita a las instalaciones de Organización Editorial Mexicana (OEM), los tres comparten las razones de contender por un cargo público







ALFREDO ADAME

Contra la corrupción

EXPERIENCIA POLÍTICA

Tengo viviendo 24 años en Tlalpan. Tengo la carrera de piloto aviador comercial, la carrera de actor y de conferencista. Siempre he tratado de hacer todo con responsabilidad social, en beneficio de mis semejantes.

Llevo 24 años viviendo en la delegación y 24 años sufriendo lo mismo que han padecido todos: a mí me han tirado tres muertos frente a mi casa, se me han ponchado, roto tres rines de coches, me han asaltado tres veces, me he quedado sin agua muchos días.

Tlalpan es una delegación que agoniza, que está moribunda y votar por los mismos sería darle un tiro de gracia. Hay que votar por un candidato ciudadano.

No buscamos adentrarnos en la política como un político activo, somos candidatos ciudadanos que estamos tratando de colaborar y de buscar el bienestar de nuestros semejantes.

Yo no soy un político de carrera, soy un candidato ciudadano que ahora se está poniendo a estudiar la administración pública.

PRIORIDADES

Yo busco el bienestar de la gente. Lo primero y lo que prácticamente me tiene de una manera obsesionado es la corrupción.

La corrupción es la madre de todas las desgracias en nuestro país y la delegación Tlalpan no es la excepción, además es un emblema de la corrupción. ¿Qué me motiva? El bienestar de la gente.

OBJETIVOS DE TRABAJO

Tlalpan seguro Gobierno incluyente y generador de oportunidades Agua y territorio Movilidad, ordenamiento y modernización Gobierno transparente Respeto a la ciudadanía y sus derechos civiles Candidato aAlcalde por Tlalpan (PVEM)





AUSENCIO CRUZ

Primero la cultura

EXPERIENCIA POLÍTICA

Continúo con el mismo trabajo en su esencia que es contribuir al cambio. Que todo mi trabajo, desde que empecé en la preparatoria a hacer teatro y luego a la universidad.

Escribí para Héctor Suárez en ¿Qué nos pasa?, que era un contenido crítico y social. Siempre toda mi carrera ha estado marcada. Entonces pasar a lacrítica política en este ámbito no está muy lejos porque yo para hacer un sketch tenía que estar en la calle y saber lo que la gente pensaba del SAT o de lo que quieras, de medidas como el Hoy no circula, todo me conducía.

Siempre he estado atento a la sociedad, a los movimientos sociales, inmerso en ello. Como actor además eres receptor de cosas que a los políticos no les dicen.

Entonces tener esa sensibilidad me permite llegar como un paso natural pero con una ventaja: somos conocidos ya.

Además he sido consecuente y congruente con lo que pienso, digo y hago, nunca me he puesto al mejor postor.

PRIORIDADES

En la demarcación Benito Juárez hay varias necesidades.

No podría decir si hay una más importante que otra. Por ejemplo, las colonias populares padecen la falta de agua porque es desviada indebidamente a construcciones nuevas, entonces tiene que ver con el desarrollo inmobiliario.

OBJETIVOS DE TRABAJO

Cultura

Educación

Medio ambiente

Desarrollo inmobiliario

Agua

Candidato aDiputado Federal por el Distrito 15

(PT, PES, Morena)





GABRIELA GOLDSMITH

Por grupos vulnerables

EXPERIENCIA POLÍTICA

No es gratuito en mi caso. Mi historia se ha hecho con base de una conciencia, de una empatía con las causas sociales por atender en nuestro país.

Esto es resultado de un trabajo que llevo haciendo en paralelo a la actuación por mucho tiempo. Tengo 34 años de actriz y 28 de estar trabajando con grupos vulnerables desde el tercer sector, como se denominan a los que trabajamos desde las organizaciones de la sociedad civil.

En los años noventa trabajé con población de calle en Tepito, en la colonia Morelos, con la líder de los colonos Conchita Luna, y eso hizo que con el tiempo fuera evolucionando y creciendo hasta que en 2005 fundé Código Ayuda A.C.

Paralelamente tengo una formación académica sólida.

Y a esto le agregamos este ingrediente maravilloso que es ser imagen pública, que es un facilitador que te abre puertas y te permite que la gestión sea realmente de calidad y que puedas establecer alianzas y sinergias estratégicas.

PRIORIDADES

La prioridad es combatir la inseguridad. Hay lugares donde este ha recrudecido mucho más, Naucalpan es uno de los casos.

Desde hace años estábamos en un esquema de violencia y delincuencia, pero los últimos tres años se ha hecho mucho más fuerte; actualmente ocupamos el segundo lugar a nivel estatal

OBJETIVOS DE TRABAJO

Seguridad Transporte público Parques y campos deportivos abandonados

Mercados

Mujeres

Guarderías

Candidata aDiputada Federal por el Distrito 24

(NA, PRI y PVEM)