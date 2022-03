Ana Bárbara también es reina de la música digital

Su canal de YouTube registra cinco millones cien mil escuchas al mes, lo que demuestra que, a pesar de que ella aún considera como algo nuevo el espectro digital, también en ese formato Ana Bárbara es La reina grupera.

Inspirada por figuras como Lola Beltrán, Lucha Villa, y Rocío Dúrcal, Ana Bárbara decidió desde niña dedicarse a la música popular mexicana. A contracorriente, porque “no era lo normal que una niña de 14, 15 años anduviera cantando”, se abrió paso en un camino, que, dice en entrevista con El Sol de México, “de hecho, sigue siendo un poco complicado”.

Celebridades Ana Bárbara convierte momentos difíciles en himnos populares

“A mi generación le tocó esta transición, yo apenas le estoy agarrando la onda. Alexa (la app de Amazon) es una de mis mejores amigas, es gracioso, porque mi mamá me escucha hablando con ella cuando nos conectamos por FaceTime y me dice ‘¿a quién le estás hablando hijita?’, y le explico que es mi mejor amiga porque le pido hasta mis canciones; ella todavía me pedía ‘regálame el disco tal que grabaste cuando La trampa’, y le digo ‘mamá, creo que ese disco ya ni existe’. Mis hijos se mueren de la risa de que antes había CD’s”, dice.

Para la intérprete de Bandido, el paso hacia lo digital es un nuevo comienzo, a casi 30 años de su debut discográfico. Una transición que los artistas del género regional mexicano han hecho de a poco, “porque todavía está la radio”, apunta la cantante.

“Traigo un romance con estas nuevas formas, nos estamos empezando a conocer. Estamos abriendo esa brecha y me encanta que sea de esta manera, por eso mencioné a mi mamá, que es parte de ese público que tienes que invitar a esto, que es lo actual, quizá para mucha gente más joven es lo común, pero para la música popular mexicana es abrir un camino y me encanta ser parte de esto”.

La madurez de una intérprete

Ana Bárbara, quien escribió su primera canción a los 13 años (titulada Estrella y bastante mala, reconoce ella misma, pero “hecha con mucho corazón”), atesora la experiencia adquirida a lo largo de más de tres décadas de carrera.

“Cuando estaba cantando Yo soy una mujer (el tema que lanza en exclusiva con Amazon Music, como parte de su campaña Music Originals, cuyo video se estrena hoy), llegó un momento en que se me hizo un nudo en la garganta. Hace no mucho, estaba de visita con mi mamá y hablábamos de lo difícil que es ser mujer cuando llegó la invitación de Amazon Music para hacer este tributo. Tuve que buscar un estudio y ahí surgió el arreglo, y cuando lo hicimos, empecé a sentir una vibración muy fuerte, me pegó en fibras que no creo que hubiera podido sentir siendo más joven”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Yo soy una mujer, originalmente la interpretó Jenni Rivera. “Es una canción que me sorprende la manera cómo empodera a la mujer, cómo te hace sentir tú misma. No creo que la hubiera cantado así hace 20 años, un sabio de la música me dijo que a veces las canciones necesitan una vivencia detrás de ellas y creo que tanto las que escribo como en este caso, que estoy interpretando un tema del compositor Jesús Rafael, con los años se interpreta diferente, le ves otra cara a la música”, afirma.

“Es muy poco comprendido lo que vives cuando llegas a cierta edad, el amor, el desamor, la maternidad, lo difícil que es llevar todo, ser profesionista y ser mujer es muy complejo, se necesita tener un alma muy grande. Se necesita ser mujer, punto”, finaliza la cantante que se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional el 8 de mayo con su tour Pedazos de mi alma.