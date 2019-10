Ángel Gabriel, hijo de Gloria Trevi, abre su camino en la música

Con 17 años y un particular gusto por la escuela, el hijo mayor de Gloria Trevi encontró en la música su gran pasión. Con su primer sencillo Si te encuentro sola, Ángel arranca su carrera musical, en la que aseguró se ha basado tanto en el ejemplo de fortaleza de su madre, como en su propio talento y trabajo.

"Desde chiquito me metieron a clases de violín y después a clases de piano y he estado tocando casi por 12 años. Ver a mi mamá en el escenario me llena de orgullo y yo quiero hacer eso, es uno de mis sueños y sé lo bendecido que estoy", expresó el joven acompañado de su madre.

La cantante aseguró que el paso que está tomando actualmente su hijo, la ha remontado a sus inicios y a su rebeldía, sin embargo, comentó estar segura de que él tiene su propia esencia y que lo ha dejado recorrer su propio camino. "Yo le digo la neta, a mi me da miedo si no triunfa, pero también me da miedo si triunfa, yo lo que le digo es trabaja mucho, nunca te rindas y se perseverante", comentó Trevi.

Entre los sueños de Ángel se encuentra el llegar a ser tan reconocido como su madre a la que caracteriza como "una leyenda" de la música en español. "Siempre ha estado en mi mente cómo quitarme el 'hijo de', siempre le digo a mi mamá que quiero que un día no me digan así, que digan 'la mamá de", a lo que entre risas Trevi contestó, "te la voy a poner bien difícil hijo porque yo todavía no he llegado a donde voy a llegar".

Además, la cantante se encuentra próxima a presentar una bioserie en la que contará la historia de su vida desde su propia perspectiva por lo que confesó que habló primero con su hijo antes de comenzar el proyecto debido a los temas que tratará en ella. "Le dije 'necesito saber si estás de acuerdo porque yo no puedo contar mi vida sin decir muchas cosas y tu vas a estar con tu carrera y te van a venir a preguntar y me dijo 'mamá cuenta lo que quieras" relató.