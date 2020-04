Ante Covid-19, artistas unen su voz a distancia en One World: Together At Home

Más de 100 artistas de Estados Unidos, Colombia, Reino Unido, Puerto Rico y otras partes del mundo, se unirán hoy para realizar el macroconcierto One World: Together At Home. Se trata de un especial impulsado por Lady Gaga en colaboración con la organización Global Citizen donde buscan recaudar fondos para combatir el coronavirus.

La iniciativa, de la que también forma parte de la Organización Mundial de la Salud, ha reunido hasta el momento más de 35 millones de dólares, según informaron la propia Gaga y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Este especial vinculará a figuras de la música, la televisión y el cine, cada uno de ellos realizando su participación desde el confinamiento de sus hogares, por la contingencia del Covid-19.

Este evento, de una escala similar a los conciertos benéficos por África Live Aid y Live8, estará dividido en dos partes. La primera de ellas podrá seguirse a partir de las 13:00 horas, tiempo de México, en las plataformas digitales de Amazon Prime Video, Apple, Twitter, Facebook, YouTube y otras.

Aquí se contará con la participación de Adam Lambert, Kesha, Liam Payne, Michael Bublé, Sheryl Crow y The Killers. Los latinos estarán representados por Anitta, Becky G, Sebastián Yatra, Juanes y Luis Fonsi. A ellos se sumarán los actores James McAvoy, Jennifer Hudson, Matthew McConaughey, Matt Bomer

Samuel L. Jackson y Sarah Jessica Parker, entre otras figuras.

La segunda parte se realizará con un especial televisivo conducido por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert. En Estados Unidos la transmisión llegará a los hogares por ABC, CBS y NBC, las cadenas televisivas más importantes del país. En tanto, la emisión podrá verse en Latinoamérica a partir de las 19:00 horas por TNT y Sony Channel.

Durante dos horas se podrá seguir las actuaciones de Paul McCartney, The Rolling Stones, Elthon John, Stevie Wonder, Billie Eilish y su hermano Finneas, Taylor Swift, Celine Dion, Chris Martin, Andrea Bocelli, Sam Smit, Camila Cabello, Shawn Mendes y la misma Lady Gaga. A la larga lista de celebridades se suman los colombianos J Balvin y Maluma.

Entre los presentadores también estarán Oprah Winfrey, Ellen Degeneres, las actrices Lupita Nyong’o, Awkwafina; David y Victoria Beckham, así como Idris y Sabrina Elba, quienes contrajeron el virus del Covid-19 y permanecieron aislados durante varias semanas.

Además de reunir fondos para la crisis sanitaria mundial, el espectáculo también busca reconocer el trabajo de los médicos, enfermeras y todos los trabajadores de la salud que diariamente arriesgan su vida para salvaguardar a los enfermos afectados por el coronavirus.

Durante la emisión podrán conocerse algunos relatos de los trabajadores de primera línea que han luchado contra la enfermedad. Pero también se espera el mensaje y compromiso de algunos gobiernos y grandes empresas para impulsar la adquisición de suministros y equipos para atacar el virus.

Global Citizen ha realizado diariamente en redes sociales las transmisiones Together at Home, donde cantantes de todo el mundo realizan actuaciones acústicas desde sus hogares. Gloria Gaynor, James Bay y las mexicanas Ha*Ash y Paulina Rubio han sido algunas de las figuras que han participado.