Aristeo Cazares abandona la cocina de Masterchef

El atleta Aristeo Cázares se convirtió en el participante número 13 en ser expulsado de la cocina MasterChef Celebrity México 2021.

“Mi aventura terminó, me siento muy feliz de haber sido parte de este increíble camino”, declaró inmediatamente después de conocer el veredicto en voz del chef Adrián Herrera.

Enseguida le dio un abrazo a Mauricio Islas, pues enfrentaron el reto de eliminación. “My friend, mi hermano… Éxito”, le dijo ya como eliminado.

Cázares, quien sale en la semana 14 del reality, le dedicó su participación a sus seres queridos: “Mis abuelos se sentirían bastante orgullosos; mi tía Rocío en paz descanse, creo que estarían contentos. Quiero darles las gracias a todos porque me tuvieron paciencia y me enseñaron. Entonces yo les doy las gracias porque aprendí mucho. Gracias, me la pasé brutal”, expresó a unos minutos de su salida. Antes el chef Adrián Herrera, le explicó Aristeo los motivos por los que sale de la competencia gastronómica.

“Tenemos dos platillos, uno con un acercamiento más complejo, más capas, más propuesta gastronómica. Otro con un acercamiento más directo, los dos son buenos platillos, no estamos viendo grandes fallas o desvaríos, y felicitamos a ambos…”.

Y sin embargo, Herrera le habló a Aristeo de su desempeño a lo largo de las 14 semanas que permaneció en el reality. “Tienes mucha tenacidad y esa es la gran actitud que no puedes perder. Eres un ejemplo y nunca habíamos visto una persona con ese machetito de friegue y friegue y mira hasta donde llegaste! Aristeo deja tu mandil negro, y abandona la cocina”.

Y luego de unos instantes, le grita la chef Betty: “Aristeo, ven”. Aristeo va al encuentro de la juez para escuchar sus palabras: “Te quiero dar un abrazo, porque después de lo que tú dijiste más esperanza me da la juventud de México. Si un porcentaje grande de la juventud de México, es como Aristeo, México es grande, gracias al futuro que ustedes van a hacer. Te quiero muchacho” y se fundieron en un cálido abrazo.

Sólo quedan siete competidores para la siguiente semana 15: Laura Zapata, Stephanie Salas, Bebeshita (que representa a Paty Navidad, que se retiró por Covid-19), Paco, Germán Montero, Matilde Obregón (en lugar de Aída Cuevas) y Mauricio Islas.