Bárbara de Regil defiende a su hija Mar y termina en nueva polémica

Luego de que la influencer Mar de Regil se viera envuelta en una polémica por vender sus pinturas a un alto costo, su mamá, la actriz, Bárbara de Regil, hizo un live para hablar del acontecimiento y para defender a su hija; sin embargo, terminó en una nueva polémica.

Desde hace varios meses, Mar de Regil comenzó a pintar como hobby y para lidiar con su ansiedad, pero poco tiempo después decidió vender sus creaciones. En las publicaciones de la cuenta de Instagram seadegallery._ , la influencer pedía hasta 10 mil pesos por una pintura, más gastos de envío.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por mdr daily gallery 🧸 (@seagallery._)

No obstante, monetizar con su arte provocó el enojo de varios usuarios en redes sociales, quienes la atacaron al señalar que sus pinturas eran muy costosas, ella no es una profesional, y que las ideas no son suyas pues parecen extraídas de Pinterest.

Ante los comentarios de hate, la mamá de la influencer decidió pronunciarse en un live a través de su cuenta de TikTok.

Bárbara de Regil hace comentarios que la ponen nuevamente en polémica

Durante su transmisión, Bárbara de Regil abordó el tema de hate hacia su hija por sus pinturas en venta. Entre los clips del live que más circulan en TikTok es donde la protagonista de Rosario Tijeras dice que la gente que critica es porque no hace ejercicio.

“Me doy cuenta por qué el odio, ¿me explico? Te das cuenta que no es una persona feliz mentalmente, no es una persona que disfrute, que haga ejercicio, ¿sabes? Suben normalmente comida llena de grasa, como chelas, con alcohol”, dijo.

Y añadió, “Vendes latas, agarras las latas, las juntas, haces un corazón un corazón con latas y es una obra de arte; y te aplaudo por hacerlo, por emprender y por nunca quedarte frenado. Siempre sigue, crea, la vida es para crear”.

Por su parte, Mar de Regil comentó que ella no entiende por qué “la gente que tira hate”, y si es esa la manera en que se refieren a las demás personas.

“A ver, ¿así le hablas a tu mamá?, ¿así le hablas a la gente de servicio?, ¿así le hablas a los meseros cuando vas a un restaurante? Así le hablas a nadie.”

A lo que su mamá respondió: “No mi amor, así se hablan ellos mismos, así se tratan ellos mismos. Cuando yo le hablo feo a alguien, es porque yo me hablo feo.”

Usuarios critican a las influencers

Entre los comentarios de su live que más se repiten, son en los que los usuarios señalan que lo dicho por Bárbara de Regil es gordofóbico y señalaron que siempre quiere hablar de ejercicio, aunque no tenga nada que ver.

“¿Qué tiene que ver el subir comida chatarra o hacer ejercicio con que su hija no tenga talento?” o “Yo solo escuché que estaban criticando a la gente, no que estaban defendiendo nada”, son solo un par de ellos.

Asimismo, comentaron que más que defenderla, su mamá empeoró la situación.

Anteriormente, ambas influencers ya habían protagonizado varios escándalos.