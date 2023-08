¿Ryan Gosling tendrá un Oscar por Barbie? El actor podría ser nominado

La película Barbie de Greta Gerwig ha sido todo un fenómeno en las taquillas del mundo, la historia protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, inspiró a sus espectadores al grado de imporner un récord en las ganancias de la cinta.

Aunque Margot fue la protagonista de la cinta, Ryan Gosling como Ken, se ganó el corazón de los fans del mundo de Barbie, ya que su personaje representó a un muñeco vulnerable.

Puedes leer: Barbie millonaria: esta es la cantidad astronómica que podría ganar Margot Robbie

Gossip Barbie millonaria: esta es la cantidad astronómica que podría ganar Margot Robbie

Este papel y la interpretación de Gosling de la canción "Im Just Ken" ha comenzado a sonar fuerte en la industria como una posible nominada en la categoría Mejor Canción Original en los Oscar en su futura edición.

Los rumores ha tomado fuerza a partir de que Unilad, dio a conocer que los Billboard incluyeron la canción en su lista de los temas que podrían competir en este rubro de La Academia.

“Si I’m Just Ken es nominada, será interesante ver si Ryan Gosling la interpreta en la transmisión de los Oscar. Él y su coprotagonista de La La Land, Emma Stone, optaron por no interpretar "City of Stars" en la transmisión de 2017. John Legend, su coprotagonista en la película, la cantó en su lugar. La canción ganó el Oscar”, mencionó el medio especializado en música.

La revista

Variety también lanzó en julio, que Ryan Gosling había hecho tan buen papel en Barbie que no sería raro que fuersa nominado a Mejor Actor de Reparto en 2024.

Barbie muestra diversas perspectivas de la vida real al representar una crisis existecial experimentada por la estilizada muñeca, también toca temas como el feminismo y la lucha de las mujeres contra los cánones de belleza.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BARBIE (@barbiethemovie)

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Apenas el 6 de agosto, la directora Greta Gerwig se convirtió en la primera directora en recaudar mil millones de dólares en la taquilla mundial con Barbie: La película.

Según el portal Box Officce Mojo otras cintas como: Top Gun: Maverick, Spider-Man: No Way Home y The Dark Knight también han recaudado esta cifra de ventas.