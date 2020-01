Robert Pattinson comienza las grabaciones de Batman

Una de las noticias que más revuelo causó en las redes sociales, fue la confirmación de Robert Pattinson como el nuevo elegido para dar vida a Bruce Wayne, alter ego de Batman, en la nueva cinta de Warner Bros para la saga del Caballero de la Noche.

Finalmente dieron inicio de las grabaciones de la nueva película y comenzaron en Londres… de hecho, un usuario en Twitter compartió las imágenes que se han viralizado rápidamente. Is this London or Gotham.....?

Filming The Batman 🦇 outside my offices this morning! 👍 @empiremagazine pic.twitter.com/Mszt5wLcYG — Wade Gravett (@WadeGrav) January 6, 2020 Doble Vía

En las imágenes compartidas podemos ver al equipo de producción casi en su totalidad mientras se desarrolla una escena de la cinta, se pueden apreciar camionetas de Gotham News y al propio Pattinson al lado de una motocicleta que parece esperar para entrar en acción.

Robert Pattinson tuvo ciertas dificultades para obtener la masa muscular deseada por el director de la película y por ello retrasaron la producción de la película.

Aún no hay más información sobre la película ni la trama que llevará, pero algunos internautas aseguran que podría tratarse de los años jóvenes de Bruce Wayne cuando comenzaba con su entrenamiento. pic.twitter.com/tuhl8buNN3 — Wade Gravett (@WadeGrav) January 6, 2020

En la película también se tienen confirmadas las participaciones de Zoë Kravitz, Andy Serkis, Peter Sarsgaard y Paul Dano, entre otros. actores y se prevé que su estreno sea en el 2021.