Belanova consquista al Vive Latino; brilla en su regreso a la CDMX

Una estruendosa ovación cobijó a Belanvova al momento de salir al escenario Amazon del Vive Latino. La emoción acumulada por ver a la banda, que había estado inactiva desde 2018 y que regresó a la actividad recientemete, fue demostrada a través de una calurosa bienvenida.

De esta manera, la agrupación liderada por Denisse Guerrero volvió a hacer sonar, en la Ciudad de México, los temas con los que marcó una generación de personas, algunas de ellas presentes en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Fanáticos que usaron como código de vestimenta prendas de color rosa, no específicamente pastel, sino de todas las tonalidades, abrieron sus gargantas con "Me pregunto", "Niño" y "Tus ojos".

Gossip El costo de la diversión del Vive Latino: de 12 a 24 días de salario mínimo invierten asistentes

"Buenas noches. Si me hubieran dicho hace 10 años que iba a estar aquí en el escenario del Vive Latino no lo hubiera creído, pero aquí estamos. Muchas gracias", dijo Denisse Guerrero.

Luces de colores rosa, morado, azul y blanco iluminaron el escenario, mientras la gente presente no dejó de cantar ni una estrofa de cada canción.

"Hay secretos que me pienso llevar a la tumba, por ejemplo a quien le escribí esta canción", dijo la cantante antes de interpretar "Cada que".

@Belanova se lleva la noche del #ViveLatino2024 y Denisse Gutiérrez nos hace recordar los viejos tiempos



📸@ivergzg pic.twitter.com/LOazG06bBv — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 17, 2024

"Escena final" y "Mariposas" continuaron el setlist, que llegó a un momento especial con "No me voy a mentir", en la que Belanova recibió en el escenario a Mon Laferte. "Te amo Denisse, eres una diosa", dijo la cantante chilena al terminar el tema.

"Estamos contentos de regresar y regresamos por ustedes", mencionó el bajista de la agrupación Ricardo Arreola, antes de seguir cautivando con "Por ti", "Baila mi corazón", y "One, Two, Three, Go! (1, 2, 3, Go!)".

Hacia el final del espectáculo, Belanova cerró el show con el éxito "Rosa pastel", uno de los más esperados de la noche.

Otros artistas que brillaron en el Vive Latino

Además de Belanova, minutos antes de ese espectáculo, Billy Idol, la leyenda del punk rock inglés, hizo sonar los temas más característicos de su repertorio.

"Es fantástico estar aquí con ustedes México", mencionó el artista, mientras derrochó talento sobre el escenario Amazon Music.

Asimismo, el dúo madrileño Destripndo la historia hizo vibrar el escenario Amazon, mientras que simultáneamente Jorge Drexler hizo presencia en el escenario Telcel.