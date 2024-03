Arranca el Vive Latino; Bratty, Fito Páez y LNG Shot brillan en la primera fecha

La primera fecha de la edición número 24 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino arrancó esta tarde con intensidad.

Antes de que los headliners entraran en acción, el caluroso clima de marzo no fue un impedimento para que los fans gozaran sus canciones favoritas desde las primeras horas del festival.

Bratty, cantautora mexicana de 22 años, se presentó en el escenario Telcel para recitar lo mejor de su repertorio. Pese a comenzar con dificultades técnicas en su micrófono, el volumen del mismo recobró sonido para hacer lucir la voz de la exponente del bedroom pop en los temas "Radio", "Tuviste", "Estos días" y "Quédate".

Gossip Todo listo para el Vive Latino 2024: esperan a 80 mil personas por día

"Esta es mi segunda vez en el Vive Latino, estuve hace cuatro años antes de la pandemia", mencionó la cantante, que vistió el mismo atuendo de su debut en el festival.

🔥 @xbrattyb interpreta Radio en el escenario Telcel, uno de los temas de su más reciente álbum "TRES".



📹 Luis Valdovinos pic.twitter.com/AP9CnvCl5O — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 17, 2024

Igualmente, Fito Paez tomó el escenario principal para dar muestra de un legado que componen canciones como "La rueda mágica", "11 y 6", "Mariposa Tecknicolor", "Un vestido y una flor" y "El amor después del amor", con los que puso a cantar a sus fans.

Bratty en el Vive Latino 2024. Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

Más temprano en la jornada, después de que Out of Control Army abriera el escenario Amazon Music con el ritmo de ska que los caracteriza. Los Cafres continuaron la fiesta en el stage principal. Con sus temas clásicos "La flor", "De mi mente" y "Casi q' me pierdo", la agrupación argentina celebró 35 años de trayectoria.

Fito Páez en el Vive Latino 2024. Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

En tanto, LNG SHOT aterrizó en el escenario Telcel para hacer vibrar a los presentes con sus rimas y con el sonido de sus temas más cercanos al punk rock, mientras que la banda uruguaya La Vela Puerca representó al cono sur en el escenario Amazon.

Bratty en el Vive Latino 2024. Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al caer el atardecer, los asistentes se mostraron listos para encarar la parte del cartel, en la que Panteón Rococó, Santa Fe Klan, La Adictiva y Billy Idol, son algunos de los artistas más esperados.