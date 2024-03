Los omnipresentes (y los ausentes) del Vive Latino 2024

La edición 24 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se llevará a cabo este 16 y 17 de marzo. En casi un cuarto de siglo, “el Vive”, como suele decírsele, se ha transformado y ha pasado de ser un experimento a convertirse en el festival de rock más importante de habla hispana.

Es bien sabido que para muchos artistas tocar en este festival es una proeza y una especie de puerta al mainstream, aunque al mismo tiempo grupos como Estirpe, de España, Los Tetas, Desenchufados, Los Fancy Free, Los Odio!, Sonex, Los Choclok, Astro, Los Jaigüey, Triciclo Circus Band, Agrupación Cariño, De Nalgas o Los Cogelones, entre muchos más, esto no siempre se ha traducido en una realidad.

Por el contrario, existen artistas que se han llegado a presentar hasta en ocho ediciones, como es el caso de Kinky, La Lupita, Los Auténticos Decadentes, Panteón Rococó, Nortec Collective, Austin TV, DLD, La Gusana Ciega, Liquits, Molotov, Zoé o Babasónicos.

Al mismo tiempo, el festival agrega cada vez más artistas internacionales, no necesariamente iberoamericanos, que forman parte de una lista cada vez más extensa.

De forma paradójica, hay actos que nunca se presentaron y que será imposible que lo hagan ahora, debido al fallecimiento, separación o retiro definitivo de sus integrantes. Nunca se le dio espacio a los fallecidos Betsy Pecanins, Paco Gruexxxo, Jorge Belmont, Armando Molina, Jorge Reyes.

Tampoco fue posible para el Vive reunir a Three Souls in my Mind, así como a casi ninguna figura del rock de la onda chicana se le ha dado espacio, aunque todavía están ahí las opciones de Dug Dug's, La Revolución de Emiliano Zapata o Paxaro Alberto.

Igualmente podrían reunir a Size, a Las Ánimas del Cuarto Oscuro, o incluso a los Teen Tops con Enrique Guzmán, en un hecho que sería más que histórico.





24 ediciones en 25 años. Cuatro presentaciones internacionales, una de ellas en Chile en 2007 y el resto en Zaragoza, España, y la próxima a celebrarse este año.

Eso sí, “El Vive” llega a sus 24 con números resaltables para un festival que, de no haber existido, dejaría ver un panorama aún más desolador para la escena hispana del rock, esa que está esperando su época dorada desde hace 25 años.

Los que más han tocado en el VL

Kinky

La Lupita

Los Auténticos Decadentes

Panteón Rococó

Nortec Collective

Austin TV,

DLD

La Gusana Ciega

Liquits

Molotov

Zoé

Babasónicos

Los que nunca tuvieron la oportunidad

Betsy Pecanins

Paco Gruexxxo

Jorge Belmont

Armando Molina

Jorge Reyes

... Y los que aún la podrían tener

Three Souls in my Mind

Dug Dug's

La Revolución de Emiliano Zapata

Paxaro Alberto

Size

Los Teen Tops.