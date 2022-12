Benny Emmanuel supera el desafío al actuar en inglés

Este año, Benny Emmanuel logró uno de sus más grandes sueños: actuar en inglés. En vísperas de que finalice el 2022, el actor conocido por su personaje de Beto, en la serie La CQ reveló que uno de los proyectos que más le enorgullecen es Hail Mary, un thriller mexico-americano escrito por Knate Lee, bajo la dirección de Rosemary Rodríguez y que se desarrolla en inglés en casi un noventa por ciento.

La trama aborda la historia de María (Natalia del Riego) y José (Emmanuel), dos jóvenes a los que los une el destino. María es adolescente y dentro de su ser se gesta un bebé, mismo que tiene que estar oculto para el monstruo de otro mundo llamado BAAL. Para lograrlo, María pide apoyo de José́ para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

“Fue un viaje interesante porque es un género (terror) que no había hecho antes y también me tocó actuar en otro idioma, es algo que tampoco había jugado y está chido que me tocara actuar en inglés, me tocó aprender el idioma ya que no lo dominaba, bueno aún no lo domino, lo hablo, pero con el simple hecho de hacer un Zoom con la directora, ya estoy practicando.

“Me tocó prepararme en otros sentidos, por ejemplo platicar con la directora sobre mi personaje, ver de dónde venía José y saber qué contar de esta historia”, expresó el actor de 25 años.

Hail Mary cuenta con las actuaciones de Ángela Sarafyan, Jack Huston, Ariel Bonilla y Shahine Ezell.

De acuerdo con la propia definición del actor, el filme es una adaptación de la tradicional pastorela, pero toca temas como la migración; su personaje representa a todos aquellos que han sufrido al momento de cruzar la frontera y buscar nuevas oportunidades en un país desconocido.

ACUMULA EXPERIENCIA

“Este año fue muy productivo para mí, me ayudó a tocar diferentes géneros. Hail Mary fue al inicio de año y ya la terminamos, también tuve la oportunidad de filmar otra comedia hace un par de meses e hice una serie cuyo tema central es la música.

“Este año me ayudó a descubrir y ampliar mi rango actoral”, sostuvo el histrión quien ya tiene un premio Ariel en su curriculum.

En otros proyectos, Emmanuel recién compartió créditos con Rubén Albarrán en El sueño de ayer, película en la que el líder de Café Tacvba da vida a Dámaso Pérez Prado, mientras que el joven actor interpreta a Lázaro.

“Como tal el alma misma de Pérez Prado regresa a nuestra época contemporánea, a nuestra actualidad y vuelve para descubrir que el mambo se ha olvidado y que no se escucha más, así que retorna porque tiene unos pendientes por arreglar, uno de ellos es pedirle perdón al amor de su vida y revivir el mambo.

“Dámaso regresa en el cuerpo de alguien y mi personaje es este guía que, a lo largo de este viaje que él va a tener en la Ciudad de México, lo ayuda a descubrir los lugares donde el mambo aún vive y se escucha. Mi personaje también vive su historia amorosa a la par”, dijo.

El proyecto escrito y dirigido por Emilio Maillé está disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video y llega a las salas de cine el 8 de diciembre.