Lin-Manuel Miranda se consolida con la cinta El regreso de Mary Poppins

Ganador de tres premios Tony, tres Grammy, un Pulitzer, un Emmy, dos nominaciones al Globo de Oro y una más al Oscar son sólo algunos de los galardones que hacen a Lin-Manuel Miranda una de las figuras del espectáculo más sobresalientes de los últimos años tanto en teatro, como en cine y televisión.



Los premios simplemente "son votos de confianza que dan un valor seguro al público de que una película o una obra son buenas" y con eso puede desarrollar "mejor" sus proyectos, dijo el compositor que fue nominado al Oscar en 2017 por la canción How far I'll go de la cinta Moana durante una entrevista con EFE.



Con apenas 38 años, este compositor nacido en Nueva York y proveniente de una familia con raíces puertorriqueñas y mexicanas se ha popularizado por su trabajo en musicales de Broadway. En 2008 realizó la letra y música de In the heights, obra que conquistó cuatro Premios Tony, entre ellos Mejor Musical y Mejor Banda Sonora, que le otorgó su primer reconocimiento de este tipo a Miranda.



En enero de 2015 estrenó Hamilton, un musical que a través del rap cuenta la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos y por el que ganó un Pulitzer en 2016. A casi cuatro años de debutar en Broadway, este es uno de los musicales más consagrados, exitosos y codiciados del momento (un boleto para noviembre de 2019 cuesta en reventa desde los 299 hasta los mil 600 dólares -5 mil 950 a 31 mil 800 pesos-).



Hamilton destacó no sólo por su historia, sino también por representar a figuras históricas de Estados Unidos como Thomas Jefferson o George Washington con actores negros o hispanos. "Mi compromiso pasa por encontrar más papeles y personajes para latinos: con Hamilton, este género musical necesitaba un elenco diverso y de mi trabajo siempre ha salido ese tipo de cosas", declaró.

El éxito de Hamilton ha sido tal, que Miranda confirmó su idea de realizar una versión cinematográfica. Aunque indicó que es demasiado pronto para hacer realidad este proyecto porque "se necesita tiempo". En tanto, el actor retomará el protagónico de la obra para presentarlo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, con el objetivo de recaudar dinero para el Fondo Flamboyán para las Artes.

Por ahora, Lin-Manuel Miranda disfruta el protagonizar por primera vez una cinta: El regreso de Mary Poppins interpretando a Jack, un farolero aprendiz del limpiador de chimeneas Bert. “Mary Poppins fue una de las primeras cintas VHS que tuve: recuerdo que bailaba con las cintas de video como si fueran pingüinos y la figura de Mary Poppins siempre ha estado muy presente en mi vida", afirmó el actor, convencido de que este clásico "atraerá a todas las generaciones".



Este personaje le ha otorgado una segunda nominación al Globo de Oro, esta vez en la categoría de Mejor Actor en una Película de Comedia o Musical, donde comparte terna con Christian Bale, Viggo Mortensen, John C. Reilly y Robert Redford.



En un futuro, Lin-Manuel Miranda continuará con su trabajo como compositor de la mano del ocho veces ganador del Oscar, Alan Menken para escribir canciones de la versión live action de La Sirenita que Disney prepara para 2020. Además,debutará como director de cine en la adaptación del musical Tick, Tick…Boom!, donde trabajará con el guionista y ganador del Tony por la obra Dear Evan Hansen, Steven Levenson.