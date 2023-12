Carla Estrada se va de Televisa tras 48 años de carrera: “nunca me imaginé irme”

La productora Carla Estrada confirmó que sale del emporio Televisa, donde por 48 años ininterrumpidos fungió como la cabeza de grandes telenovelas y en los últimos años las tramas biográficas de Silvia Pinal, Joan Sebastian y Gloria Trevi, su último proyecto.

¿Qué consejo le daría a Carla Estrada su padre en este punto del camino, tras el final de su contrato con Televisa? “Carla, haz lo que te haga feliz’. Y esto me hace feliz”, compartió a El Sol de México la también directora de escena al recordar a su padre, el periodista Carlos Estrada Lang, quien por décadas trabajó en el periódico Ovaciones.

Tras descartar que se vaya a otra televisora, adelantó que se asociará con su hijo, el cineasta y productor Carlos López Estrada.

El fuerte de su talentoso heredero son las cintas animadas, como la que realizó como parte de la celebración de los 100 años de Disney, “Wish. El poder de los deseos”, que se estrena esta semana en México.

“Lo más importante como trabajo para mí, sí es hacer una película con mi hijo. Aún no es tiempo de decir sobre qué género, si va ser real o animada. Él ha sido ganador del Oscar (por la cinta animada ‘Raya, el último dragón’, en 2022) y ahora está en cartelera el trabajo conjunto que entregó con sus compañeros para Disney, ‘Wish. El poder de los deseos’”.

“Sí tengo muchas propuestas de televisoras en México, pero por lo pronto en relación a éstas no voy a tomar una decisión ahora. Nunca me imaginé irme de Televisa con este gran éxito para México, para Televisa con ‘Ella soy yo’, y hasta que se creara una ley en pro de las mujeres violentadas.

“Es más, cuando inicié las telenovelas con causa ratifiqué que el entretenimiento no estaba peleado con la conciencia social y desde ahí todos mis trabajos fueron también pensados para ayudar a la gente. Continuaré con mi Fundación PAIDI y daré continuidad al trabajo con la gente que lo requiera”, explicó la productora de telenovelas como Quinceañera y Alborada.

Compartió que su despedida oficial fue durante la comida de fin de año de la empresa: “Mi salida se da en estos términos, con el amor que le tengo a Televisa y el cariño que ellos me tienen a mí

“Bernardo Gómez me dirigió unas palabras que agradezco mucho, como doy gracias a la gente que me ayudó a crecer. Hice una vida de 48 años de trayectoria y hasta pude ser madre de un gran hombre del que me siento muy orgullosa”.

¿Por qué Carla Estrada se va de Televisa?

Su salida de Televisa, aclara Carla Estrada, es el resultado de largas pláticas con su hijo:

“Esta decisión no es de ahora, está tomada desde hace mucho tiempo. Ya lo había platicado con mi hijo; me voy con un enorme agradecimiento, como dije en mis palabras de despedida, por permitirme formarme en las filas de Televisa por tantos años y darme la oportunidad de aprender, de crecer, de desarrollarme y también que la empresa me dio la oportunidad de formar una familia”.

Carla Estrada ya tiene avanzado un libro biográfico de su trayectoria en la televisión, pero con ese toque de estudio, de análisis y aprendizaje para compartir con quienes quieran desarrollarse en los medios de comunicación, que incluirá imágenes inéditas de su archivo personal.