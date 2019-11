¡Adiós Profesor! Álvaro Morte y el desafío de apartarse del personaje de La casa de papel

Aunque el éxito global le llegó por interpretar a El profesor , en la serie La casa de papel , Álvaro Morte no tiene intenciones de quedarse atado a ese papel.

Durante una visita a México, el español confesó que ha recibido una gran cantidad de proyectos similares a este personaje, "pero procuro escapar de ellos, tengo otros a los que sí me apetece enfrentarme".

"Me gusta no encasillarme en un solo personaje, que la gente piense de mí que soy un actor, no El profesor , sino alguien que puede hacer otro tipo de papeles; es el objetivo que voy persiguiendo", dijo.

Por ello es que aunque coincide nuevamente con Esther Martínez Lobato y Alex Pina, las mentes creativas detrás de La casa de papel , Álvaro Morte, asegura que fue muy cuidadoso para crear a Oscar, personaje de la serie El embarcadero .

"Uno de los objetivos que teníamos para interpretar a este personaje era alejarlo completamente de El profesor, que es un papel que se ha convertido en algo icónico, de mucho peso."

"Estamos hablando de una serie (La casa de papel ) de repercusión mundial y que hay veces que es difícil separarlo. Yo entiendo el peso que tiene, pero sí que era nuestro objetivo separarlos. Entonces a la hora de crear las características de Oscar, estuvimos muy pendientes de lo que se pudiera relacionar o no con El profesor".

El embarcadero se estrenará en México el 19 de noviembre por LifeTime. Es una historia que pone en debate las relaciones monógamas a través de Oscar cuya pareja, Alejandra (Verónica Sánchez), cuando él muere descubre que llevaba una doble vida desde hace años.

"Es una serie que habla de la vida y de cosas que nos suceden a todos: de la muerte, la amistad, la maternidad y el amor", señaló Irene Arcos, quien da vida a Verónica, la otra pareja de Oscar.