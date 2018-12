Alan Tacher comparte el nacimiento de su hijo Liam

Alan Tacher, conductor de televisión cierra este 2018 con un integrante más en su vida, como padre dio la bienvenida aLiam, su quinto hijo, por quien dice en tono de broma, “diciembre me la paso trabajando. El año nuevo 2019 me traslado a Los Ángeles, California; para transmitir para Despierta América”.



Pero a la par que tuvo esa alegría de convertirse en padre por quinta ocasión, comentó que vivió momentos de angustia cuando creyó que su hija Hanna de 16 años había estado cerca de un tiroteo en Los Ángeles, California.

“Me volví loco. Sucedió que mi hija me avisa que va a salir a cenar. Entonces de repente el despertador provoca que abra los ojos y lea la noticia de que se dio un tiroteo con varios muertos. Y más adelante, mi hija me muestra una foto de ella como llorando pero era conjuntivitis en los ojos. Y de repente el clic se hace automático creyendo que algo malo le había pasado", detalló.

Tacher radica en Miami, Florida y aunque reconoce que Méxicotiene problemas de criminalidad e inseguridad, en Estados Unidos “uno vive con el alma en un hilo, porque en un restaurante o en el cine, un hombre, una mujer o adolescentes, teniendo un arma pueden provocar una desgracia.

“¡No se vale! Tiene que cambiar esto. En Despierta América, tratamos de ayudar a todas esas personas que lo han vivido”, describió.

También dijo que a su hija Hanna no le permite colocar en las redes sociales sus fotografías en bikini o minifalda, “que se relaje con las fotos, sí la regaño, le digo relájate, tranquila. Al rato van a llegar a preguntarme los periodistas que onda con tu hija en bikini, no, no ya le dije que se cuide, Pórtese bien. Y si Hanna, se la está pasando bien, está estudiando mucho, tiene su noviecito, está contenta”.

Alan Tacher como conductor afirmó qué a lo largo de su trayectoria, “hago amigas y amigos de toda la vida, no nos hablamos, no nos escribimos, pero eso se queda siempre en el corazón” y vino a colación al enterarse que Ingrid Coronado dejó la conducción del programa matutino Venga la Alegría de TV Azteca.

“No, no he hablado con ella, pero si mal no recuerdo hace ocho meses llegó a Miami y junto con Maggie nos fuimos a cenar a un restaurante y platicamos de nuestras vidas personales y de trabajo”.

Y agregó también “lo puedo hacer en su momento con Anette Michel y Daniel Bisogno a quienes también considero mis amigos y me llevo maravillosamente con ellos”.