AMLO critica a Luis Estrada y película ¡Qué viva México! por ser un “churro” contra su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la más reciente película del director Luis Estrada “¡Qué viva México!” es un “churro” en contra de su gobierno que falsea la realidad del país.

En su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo federal cargó en contra del filme porque consideró que se trata de una obra dirigida al consumo de los conservadores, a cargo de un cineasta, quien es reconocido por películas como “La Ley de Herodes”, “El Infierno” y “La Dictadura Perfecta”, todas ellas protagonizadas por Damián Alcazar, exdiputado de Morena en la Ciudad de México.

“Es para consumo de los conservadores y le va a ir a la película (“¡Qué viva México!”), también lo mismo, o sea, cineastas buena onditas, progre buena onditas, que es para consumo de los conservadores”, refirió.

Aunque señaló que es probable que la vea si tiene tiempo, el presidente señaló tener “problemas” en contra de Luis Estrada y su filmografía, pues considera que obras como “El Infierno” son clasistas y racistas.

“Tengo problemas ya con ese director, porque de las últimas películas que vi (...) de este director fue ‘El Infierno’ y me pareció clasista y racista, porque hay una escena en donde manda uno de los capos a buscar a asesinos más desalmados (...) y entonces resulta que los que llegan son indígenas de Oaxaca, zapotecos, que son los que cortan cabeza. Eso es abominable, abominable, eso es no conocer la realidad de los pueblos indígenas, en Oaxaca no hay esos instintos asesinos, menos en las comunidades indígenas”, aseguró.

A pesar de ello, auguró que esta película tendrá éxito, pues sucederá lo mismo que ocurre con los libros de Francisco Martín Moreno, quien, dijo, “tiene una clientela de clase media conservadora ávida de ese tipo de contenidos” en contra de su administración..