Ana de la Reguera debuta como directora en la última temporada de la serie basada en su vida

La actriz Ana de la Reguera cada vez toma más las riendas de sus proyectos. La también escritora y productora se estrenará como directora de la tercera temporada de su serie Ana, con la cual cerrará el ciclo de esta divertida historia, basada en su experiencia como artista. Estará disponible a partir del 12 de julio en Prime Video.

“Esta serie ha sido de grandes aprendizajes y alegrías, porque fue llevar a cabo una idea que yo misma creé. Así fue siempre mi plan, producir tres temporadas, que son un círculo bien hecho, porque no me dieron dos temporadas más, ni me quitaron una.

Te puede interesar: Fantasy Game retrata en audioserie las relaciones tóxicas

“Desde la primera temporada le fue muy bien, así que estoy contenta de poder terminar esta historia. Es el final de un sueño que pensé desde hace nueve años, que me costó mucho trabajo, pero que me ha hecho sentir que es como mi universidad”, declaró Ana de la Reguera, en entrevista con El Sol de México.

De su incursión ahora como directora, compartió que era algo que ya había intentado, pero que no se había logrado concretar, principalmente por la falta de tiempo y fuerza para ser escritora, productora y actriz, alternando con otras actuaciones, como la película ¡Qué viva México!, bajo la dirección de Luis Estrada.

“Yo originalmente quería dirigir un episodio, e incluso quise hacer un videoclip de promoción, pero no se pudo. Cuando Marcelo Tovar -que fue el director de la temporada dos- se enfermó, entré al quite.

“Yo no preparé nada y sólo de pronto tuve que ver cómo resolver todo. Afortunadamente, como escritora de la serie tenía conciencia de las imágenes, aunque muchas veces me costó trabajo, pero conté con un gran equipo en el que me apoyé mucho”, relata la actriz.

De la Reguera, explica que esta oportunidad, a pesar de ser fortuita, ha representado una gran experiencia, que además se inscribe en un momento especial para las mujeres en la producción de contenidos audiovisuales, entre ellas Tatiana Hueso o Alejandra Márquez, quienes son ejemplo para muchas otras y una prueba de que sí se puede tener un lugar en esta industria.

Celebridades Sylvia Pasquel manda un mensaje de aceptación en el monólogo No seré feliz, pero tengo marido

“Al verlas a ellas yo pienso que nosotras, las mujeres, ya estábamos listas desde hace mucho para dirigir, sólo faltaba la confianza y las oportunidades para poder crear y ser quienes dijeran cómo, cuando y dónde. Yo estoy muy agradecida de que hayan confiado en una mujer para la que era su primera vez. Es una oportunidad a la que muy poca gente se le da, pero también fue una gran insistencia de mi parte, de creer en mí misma y los alcances de mi capacidad”, afirma.

EVIDENCIAR LOS PREJUICIOS

Al ver cerca el fin de este ciclo al frente de Ana, que dará continuidad al momento de confesión en el que terminó la segunda temporada, De la Reguera reflexionó: “Quise evidenciar que hay muchos prejuicios en ser mujer, actriz y tener mi edad. Lo que quería que vieran es que tengo los mismos miedos y frustraciones: el miedo de crecer, de que me vayan a querer o no, de que me vayan a dar oportunidades o que se olviden de mí.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo





“Es difícil, y a veces, por la cuestión de que la gente te ve en una pantalla, cree que es diferente. La vida no está editada en el momento más glamuroso, más exitoso o, al revés, en el peor de ellos, cuando están los escándalos. Es por eso que me gusta poder burlarme de mí misma, decir de dónde vengo y hasta mis morbos”, asegura la actriz.

Ana de la Guerra adelanta que entre sus próximos proyectos se encuentran las grabaciones de tres producciones cinematográficas como actriz; además de que ya está preparando una nueva serie de la que también es escritora y productora, aunque, en esta ocasión, no estará enfocada en su propia vida.