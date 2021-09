Anthony Hopkins motiva a jóvenes mexicanos: "Hagan lo que quieran hacer"

El actor inglés Anthony Hopkins exhortó a los jóvenes mexicanos a hacer en la vida lo que quieran y tengan confianza en sí mismos a pesar de los tiempos complicados que se viven a causa de la pandemia.

“Le digo a los estudiantes que hagan lo que quieran hacer, y me lo digo a mí mismo todos los días. Puedo hacer esas cosas que me daban miedo, creamos en esas capacidad que nunca habíamos utilizado”, dijo el ganador del Oscar durante su participación en México Siglo XXI.

Durante el evento de la Fundación Telmex-Telcel, Hopkins comentó que la vida es una constante lucha, pero que cada persona puede ser la mejor versión de sí mismo si así lo cree.

No te pierdas la entrevista que le realizó @PamCerdeira a @AnthonyHopkins en #MSXXI. Una entrevista llena de honestidad y de una singular forma de ver el mundo. https://t.co/XARAIPEtyZ pic.twitter.com/YcbN9PZjbq — Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) September 10, 2021

Recordó que cuando era niño era mal estudiante, además de que padeció acoso, pero que enfrentó a sus padres y les aseguró que algún día les mostraría de lo que era capaz.

Tiempo después consiguió una beca para una escuela de actuación, sin nunca haber actuado en su vida, y con el paso de los años saltó al cine donde ha cosechado éxitos como su primer Oscar en 1991 por su interpretación del doctor Hannibal Lecter en el “El silencio de los inocentes”.

El histrión narro también los problemas a los que se ha enfrentado, entre ellos el alcoholismo debido a la presión de su carrera.

Hopkins contó que logró superar la adicción y encontrar un espacio para hacer las cosas por sí mismo, sin autodestruirse, lo que cambió su forma de ver el mundo.

Hoy en día, el actor también pasa sus días pintando y componiendo, lo que, dijo, le ha dado una perspectiva más amplia del mundo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Soy lo que soy y hago lo que hago por diversión, porque me encanta hacerlo, así es el maravilloso juego de la vida, no hay nada que ganar, nada que demostrar. Sin presión no hay problema”, contó.