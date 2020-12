Bad Bunny, entre los favoritos de Obama

Barack Obama publicó a través de sus redes sociales su tradicional lista de canciones favoritas del año, donde este 2020 incluyó a algunos artistas como Bruce Springsteen, Mac Miller, Bob Dylan y Lil Baby.

Entre su lista de favoritos aparece el puertorriqueño Bad Bunny con su tema La difícil, perteneciente al álbum YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana), uno de los tres discos que lanzó este año.

La difícil fue el tercer sencillo que el cantante de 26 años lanzó para promocionar este álbum y sólo en Estados Unidos vendió cerca de un millón de copias. Su video en YouTube supera los 155 millones de reproducciones a nueve meses de su lanzamiento.

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4 — Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2020

No es la primera vez que Bad Bunny aparece entre los favoritos de Barack Obama, en 2018 el ex presidente de los Estados Unidos incluyó en su lista el tema I Like It, donde el conejo malo colabora junto a J Balvin en la canción original de Cardi B.

En 2019, Obama incluyó a otros latinos como Ozuna, que en colaboración con Daddy Yankee, J Balvin, Farruko y Anuel AA realizó el remix de Baila Baila Baila. Ese año, la cantante de raíces mexicanas y salvadoreñas Angelica Garcia apareció en el listado con su canción Jícama. Finalmente la española hizo su aparicion con el tema Con altura en compañía de J Balvin y El Guicho.

Entre la música favorita de Barack Obama este 2020 aparecen canciones como Levitating, de Dua Lipa en colaboración con DaBaby; Savage Remix de Megan Thee Stallion a dueto con Beyoncé; Franchise de Travis Scott junto a Young Thug y M.I.A, así como Starting over, en voz de Chris Stapleton.