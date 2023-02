Belinda inaugura La Gran Feria de México

Tras veinte años de ausencia, La Gran Feria de México regresó a la CDMX, con Belinda como artista principal de esta primera jornada. La cantante se presentó en el Teatro del Pueblo, donde previamente se celebró la inauguración.

La artista inició su show con un viaje al pasado, al presentar un popurrí de éxitos de sus telenovelas como "Sapito", "Amigos por siempre" y "Cómplices al rescate".

"Buenas noches", dijo, pero fue interrumpida cuando un fan le acercó un regalo, el cual aceptó con una sonrisa. "Qué hermoso. Muchas gracias por venir está noche, este concierto lo preparamos con mucho cariño para ustedes, vamos a recordar viejos tiempos".

Coloridos gráficos y flamas de fuego adornaban el escenario, donde el show siguió con temas como "Egoísta", "Muriendo lento", "Bella traición" y "Ni Freud ni tu mamá".

Un pequeño llamado Fernando le hizo llegar hasta sus pies un dibujo, el cual la conmovió a tal grado que lo subió al escenario. "Tú vas a ser mi nuevo galán, total, cada semana me inventan uno nuevo", bromeó Belinda.

El repertorio siguió con el tema "K-bron", el cual aseguró que pronto se lanzará oficialmente, y espera sea un himno para sus seguidoras. "Habla del empoderamiento femenino. Las mujeres debemos estar más unidas que nunca y no dejarnos se esos cabrones".

Una combinación de éxitos de antaño con algunos más recientes, como "Si no te quisiera", "Te voy a esperar" "Si tú me llamas" y "Luz sin gravedad", confirmaron la siguiente parte del concierto.

Al percatarse de que un fan deseaba tatutarse su autógrafo, descendió del escenario para firmarle el cuerpo, y de paso le firmó a otros dos fans que se encontraban cerca.

Todos los presentes cantaron al unísono "Ángel", y los fragmentos de "Lo siento", "Vivir" y "Boba niña nice" que Beli entonó a continuación. Loa elementos de seguridad del lugar estuvieron atentos en todo momento, pues durante el show sacaron a tres grupos de personas que estaban causando disturbios.

La también actriz recordó al fallecido baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, con un cover de "Best of you", durante el cual aparecieron imágenes de otras celebridades que han muerto, como Prince, Whitney Houston, Kurt Cobain y George Harrison.

La recta final del show estuvo compuesta por temas como "Bailaría sobre fuego", "Lolita", "La niña de la escuela", "Las 12" y "Amor a primera vista", durante el cual varias parejas aprovecharon para presumir sus mejores pasos de cumbia.

Antes de despedirse, Belinda sacó su lado rockero al entonar un cover de "Rock AND roll all nite" de Kiss.