Bellakath rompe en llanto tras denunciar el robo de su canción Gatita: ¿Tanto me odian? [Video]

Bellakath se encuentra pasando un difícil momento luego de dar a conocer que su canción Gatita le fue robada y ahora ha sido bajada de las redes sociales.

La influencer subió un video donde rompió en llanto al explicarle a sus seguidores lo que había pasado con su tema y cómo ahora no puede volver a hacer uso de su canción, la cual se había estrenado el pasado 5 de octubre.

"Ya lloré lo que tenía que llorar. Más que nada de impotencia. Necesito que la gente, mi público se entere de lo que está pasando, incluso voy a ir con los medios de comunicación y voy a dar entrevistas sobre esto", dijo Bella.

En la grabación que compartió a través de sus redes sociales, la artista platicó que alguien reclamó como suyo el tema y fue por ello que tanto Instagram como TikTok bajaron la canción.

"La canción gatita me pertenece 100%, yo soy la autora, mi productor es Alexito Mix (Luis Alejandro) Nosotros dos hicimos esa canción.

"Ayer me llegó un correo donde alguien más la reclamó y pues supuestamente que la canción es de alguien más. Yo tengo la canción registrada y me la borraron de Instagram y de TikTok. A quién se le ocurrió hacer eso. ¿Tanto me odian? ósea no soportaron", señaló la intérprete.

Asimismo, señaló que la distribuidora no le avisó que su tema ya no estaría disponible y aseguró sentirse muy triste pues ni siquiera pudo tener derecho de réplica.

"La distribuidora solamente la borró y no me dio la inoportunidad el derecho de poder explicar y mostrar mis registros. Estoy muy triste, fue un trabajo que yo la hice desde agosto y la canción salió en octubre.

"Yo tengo como comprobar que la canción es mía. Vamos a hacer una demanda multimillonaria para reclamar. No sé como la gente puede llegar a tanto", se cuestionó la influencer.

Por último y para buena noticia de sus millones de seguidores, Bellakath reveló que subiría la canción a sus historias de Instagram para que pudieran descargarla.

A mí no me importan los números, finalmente la gente sabe que yo hice la canción de la gatita. Yo se las voy a regalar, la voy a subir a mis historias para que ustedes la tengan y la puedan descargar.

Cabe destacar que hasta el momento se desconoce quién fue la persona que reclamó el tema como suyo, pero Bellakath fue clara y afirmó que "llegará hasta las últimas consecuencias".