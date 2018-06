Doctor Strange se enfrenta contra cuatro ladrones para defender a un repartidor

Londres- El actor británico Benedict Cumberbatch, conocido por sus interpretaciones del detective Sherlock Holmes y el superhéroe Doctor Strange, entre otros papeles, defendió en Londres a un repartidor de comida del ataque de cuatro asaltantes, reveló hoy el tabloide The Sun.



El actor de 41 años salió de un taxi en el que viajaba junto a su esposa, Sophie Hunter, cuando vio que un grupo golpeaba en la cabeza con una botella a un ciclista, según relató un testigo al diario.



Cumberbatch corrió hacia los atacantes al grito de: "¡Dejenlo en paz!" y se defendió cuando trataron de golpearlo, detalló esa fuente, que explica que los ladrones acabaron huyendo tras darse cuenta de que estaban peleando con una estrella de cine.



El incidente tuvo lugar en la calle Marylebone High Street, a pocas manzanas del edificio donde el escritor Arthur Conan Doyle ubicó la vivienda de su personaje de ficción Sherlock Holmes, interpretado por el actor en la serie de la BBC "Sherlock".



"Yo llevaba a Benedict y su esposa hacia una discoteca, aunque no sabía quién era él al principio. Giramos por Marylebone High Street y vimos a cuatro chicos rodeando y empujando a un ciclista de Deliveroo", relató a The Sun el conductor de la empresa Uber Manuel Dias de 53 años.



"Mi pasajero saltó, corrió hacía allí y apartó a los hombres. Entonces ellos se volvieron contra él, las cosas parecían ir peor, así que me uní yo también", rememoró.



"Trataron de golpearlo, pero se defendió y los rechazó. No salió herido. Entonces creo que ellos también reconocieron que se trataba de Benedict y huyeron", agregó el conductor.