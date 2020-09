BiVisibilityDay, 10 famosos que abrazan el orgullo de ser bisexual

Este 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Bisexualidad, un evento en que se reivindican los derechos de las personas que tienen una orientación sexual, atracción romántica hacia el sexo masculino, femenino y el resto de la humanidad.

De acuerdo con bivisibilityday.com, el Día de la Visibilidad Bi aumenta la conciencia de la presencia de personas bisexuales y birománticas.

Esta fecha se conmemora desde 1999 cuando los activistas estadounidenses Wendy Curry, Michael Page y Gigi Raven Wilb viajaron a Johannesburgo, Sudáfrica e hicieron posible que la Conferencia Internacional de la Asociación Lesbiana y Gay reconocieran abiertamente a los bisexuales.

En este marco, te presentamos a las celebridades que se identifican como bisexuales y lo han hecho público.

1 Halsey

Foto @halsey

La cara nueva del pop estadounidense ha dicho abiertamente en entrevistas que es bisexual. En 2018, durante los premis GLAAD, dijo a sus fans ser una “joven, mujer, bisexual, y pasé mucho tiempo de mi vida tratando de encajar, a mis amigos, a mi familia, a mí misma, tratando de probar que lo que amo y lo que siento no es una fase”.

2 Megan Fox

Megan Fox | Instagram the_native_tiger

En 2009, la actriz que lanzó su fama con Transformers, dijo en 2009 a la revista Esquire que la “gente nace bisexual, y hacen decisiones subconscientes basadas en presiones de la sociedad. No tengo duda en que soy bisexual”.

3 Harry Styles

Foto: Instagram Harry Styles

El ex integrante de One Direction contó a The Sun en 2017 que no necesita etiquetar su sexualidad. Su canción ‘Medicine’ habla de chicos y chicas que está ahí y que no importa relacionarse con ellos.

4 Kristen Stewart

Kristen Stewart Foto Pirelli 2020

La protagonista de la saga de Crepúsculo ha salido con hombres y mujeres en público. En 2017 dijo a The Guardian: “No estás confundido si eres bisexual. No es confuso, para mí es todo lo opuesto.

5 Demi Lovato

Foto: Instagram @ddlovato

En 2015, su canción ‘Cool for the summer’ fue considerada como un himno a la “bi curiosidad”, pero fue hasta 2017 cuando se reconoció como bisexual. “No le conté a mis padres que me veía andando con una mujer hasta 2017”, dijo a Nylon.

6 Ezra Miller

Foto: Twitter

El actor de ‘Las ventajas de ser invisible’ reveló sus preferencias sexuales en 2012 a The Daily Beast, “La forma en que me gustaría identificarme no sería gay. He estado atraído hacia ‘ellas’ pero he estado con muchas personas y estoy abierto a amar a quien sea que pueda encontrar”.

7 Drew Barrymore

brodriguez

Barrymore se declaró bisexual en 2003 cuando dijo a Contact Magazine lo siguiente: “¿Me gustan las mujeres hablando sexualmente? Sí, totalmente. Siempre me he considerado bisexual. Amo el cuerpo de una mujer. Pienso que una mujer y otra mujer son hermosas”.

8 Dakota Johnson

Foto Especial

Aunque no lo ha dicho abiertamente, dejó abierta la posibilidad de que se siente atraída por mujeres al mencionar a Vogue que, “He estado en una fase de mi vida donde me he sentido fascinada por mujeres jóvenes hablando en términos sexuales”.

9 Billie Joel Armstrong

El frontman de Green Day dijo en 1995 a la revista The Advocate que siempre ha sido bisexual, “Es algo en lo que siempre he estado interesado. Creo que la gente nace bisexual y son los padres y la sociedad los que nos llevan a sentirnos de otra manera”.

10 David Bowie

Foto Reuters

Durante una entrevista en 1971 a Playboy, el fallecido genio musical dijo, “Es cierto, soy bisexual. Supongo que es una de las mejores cosas que me han pasado.