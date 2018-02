Bon Jovi, Camila Cabello y Chance the Rapper serán homenajeados en los iHeartRadio Awards

Jon Bon Jovi, Camila Cabello y Chance the Rapper serán homenajeados en los iHeartRadio Music Awards 2018, que tendrán lugar en una ceremonia el 11 de marzo en Los Angeles.

El trío recibirá el Icon Award, Fangirls Award e Innovator Award, respectivamente.



Jon Bon Jovi sucederá a Queen Latifah, quien fue distinguida el pasado año con el premio icónico por su trayectoria. Además, el rockero estadounidense, que actuará en esta gala, ingresará con su banda en abril en el Rock and Roll Hall of Fame.



Por su parte, Camila Cabello será la primera en recibir el Fangirls Award, un nuevo reconocimiento en la gala de este año para distinguir "a una artista femenia que haya empujado fronteras con su música y su mensaje para inspirar a sus fans por todo el mundo".



Chance the Rapper recibirá el Innovator Award por sus "logros pioneros en la industria de la música y sus inigualables contribuciones a causas sociales". Entre otras acciones, podemos recordar que el rapero donó el año pasado 1 millón de dólares para programas de escuela pública en su ciudad natal de Chicago.

/afa