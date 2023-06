Boza se una a Kenia Os para grabar Ocean

El cantante panameño Boza se une a Kenia Os en la canción Ocean, un concepto pensado para disfrutar en las fiestas de playa de verano e inspirado en la majestuosidad del mar, que dice él, “lo hacen suyo las almas intrépidas”.

Con tres producciones en su carrera de casi ocho años, Boza busca mantener el alcance internacional que alcanzó con su hit “Hecha pa’ mí” y en la fusión con el boricua Dalex en la melodía “Volar”.

“México tiene una gran cantante e influencer en Kenia Os con 15 millones 400 mil seguidores en las redes sociales. Es talentosa y buena intérprete, ella fue quien seleccionó Ocean de entre otras canciones que le di para escoger. Y todo resultó bien, porque el videoclip lo rodamos en su tierra natal Mazatlán, Sinaloa; y quedó muy playero para disfrutarla”, manifestó en entrevista.

Ocean está incluido en su nuevo álbum Sin Sol, que incluye canciones con temáticas diversas.

“Todas las emociones que provoca estar desde muy temprano hasta la noche en la playa o en la orilla del mar. Son todas esas cosas esperadas o inesperadas que pasan. Cada letra lleva un poco de mí, de mis experiencias tristes o alegres y de la convivencia veraniega.

“La melodía de Ocean, es supertropical, de playa, de bailoteo. Es como después de estar todo el día de talacha aquí y allá te tomas un respiro para estar relax y disfrutar.

Sin Sol, lleva canciones que empoderan a la mujer, que van respaldas con el dancehall y reggae

“De ahí que hayamos escogido a Kenia para el dueto y el videoclip que se rodó en la playa de Mazatlán, Sinaloa. Es una nena de admirar, la está rompiendo durísimo en la música. De todo lo que he visto en el medio son pocos los influencers que pueden dominar el canto. Y ella se montó en “Ocean” y lo hizo bien. Sus fans como los míos esperan el tema de una manera desquiciada”, detalló en la conversación.

Reconoce Boza que a futuro optará por no hacer tantas colaboraciones. “Prefiero que mis seguidores quieran mi música por mí, para no perder mi identidad musical que es lo que vengo cuidando desde hace más de siete años”.

Boza que ha estado en festivales en Cancún y en el Coca Cola Flow Fest 2022, dijo que “me ha gustado la respuesta del público mexicano que cuando adoptan a un artista como yo de Panamá, lo hacen desde que te escuchan cantar en el entarimado. Me llevé una gran experiencia, bajé con una adrenalina a full. De verdad me encantó y espero repetirlo pronto ahora en un Vive Latino 2024”.