Carmen Muñoz conduce "Enamorándonos" espacio enfocado a los jóvenes mexicanos

La conductora más carismática y con más seguidores de TV Azteca charló con El Sol de México para explicarnos cómo ha cambiado su vida desde que Enamorándonos llegó a convertirse en el programa con más rating en la televisora del Ajusco.

Carmen, quien inició su carrera a los 15 años como locutora en radio, se graduó como licenciada en Ciencias de la Comunicación y posteriormente su fama acrecentó cuando fue la conductora de Diálogos en confianza y la revista juvenil De todo con Carmen así como Las mañanas del Once, su salto de Canal del Politécnico a Televisa se dio con el programa Nuestra casa al lado del Coque Muñiz y ha destacado en la conducción de Las Lunas del Auditorio Nacional.

“Ha sido muy padre este cambio, en agosto cumplimos nuestro primer aniversario como programa y la gente nos bendice al sintonizarnos a diario, para mí si es un cambio drástico, pues aquí hay que controlar las voces de todos los jóvenes que participan, debemos de encontrar la manera de llevar un orden, una vez que logramos esto el programa transcurre de la manera más divertida”, expresó.

Nacida en Jalisco, Carmen confiesa que el programa es uno de los más vistos de la televisora del Ajusco y cuenta con más de cuatro millones de televidentes que a diario siguen a los participantes en la búsqueda de una pareja sentimental.

“Yo estoy educada a la antigua, de joven me gustaba que me cortejaran, que me buscaran y que con las invitaciones poco a poco supieras si sentías ese cosquilleo en el estómago, los besos vendrían después, cuando el chico se te declaraba y una le decía si sí o no”, señaló.

Las reglas de Enamorándonos son otras, pues con tres o cuatro preguntas los participantes se conocen, salen a una cita y lo primero es el beso, “sí, así es, vemos que las nuevas generaciones primero prueban y si no les gusta los batean”, señaló.

Carmen Muñoz reconoció la dificultad de hacer un programa en vivo y los sacrificios que se tienen qué hacer, “la gente piensa que trabajas nada más las dos horas que te ven en la tele, pero no es así, desde temprano el equipo está reunido para tener todo listo y diseñar lo que vendrá después, salimos al aire y luego viene una junta donde ponemos en balance lo bueno y lo malo del programa que acaba de terminar”, señaló.

Carmen espera que para este año tenga más vida larga el programa, que espera que la gente los siga sintonizando. También tener más tiempo para compartirlo con su pequeña hija de cuatro años de edad y salud y prosperidad para todas las familias mexicanas.