¡Bad Bunny estará en Coachella! Aquí el cártel completo de la edición 2023

Bad Bunny se convirtió en el primer latino en formar parte de los headliners del festival Coachella, que se celebrará del 15 al 22 de abril en Indio, California, según se confirmó en las redes sociales del festival, luego de varios días de rumores sobre su presencia en el cartel.

El cantante estará acompañado de artistas como la mexicana Bratty, Blackpink, Frank Ocean, Björk, Rosalía, Gorilaz, Chemical Brothers, Kid Laroi, Kali Uchis y Boris Brejcha, que ya fueron anunciados.

Register now for access to passes at https://t.co/qujCsdlTip. Presale begins Friday, 1/13 at 11am PT.

Este logro se suma a los récords que rompió el año pasado, al posicionarse como el artista más escuchado del mundo por tercer año consecutivo, tras reunir 18 mil 300 millones de reproducciones en la plataforma Spotify.

Éste será el primer concierto que el intérprete de Callaíta ofrezca tras el cierre de su gira World's hottest Tour, que tuvo lugar en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Este lunes, el reguetonero cerró momentáneamente su cuenta de Twitter, y colocó su Instagram privado, luego de haber sido duramente criticado por lanzar al agua el teléfono celular de una fan, que se le acercó a pedirle una fotografía.