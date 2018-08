Con sus versos, las mujeres son reinas del reguetón

Desde hace más de dos décadas el reguetón logró colarse dentro de la escena musical debido a los éxitos de los precursores en el ritmo como El general, Tego Calderón y Don Omar, sin embargo, poco se ha hablado de las intérpretes femeninas que con sus versos se han ganado un lugar en el controversial género al que llegaron para quedarse.

La existencia del ritmo se originó al término de los 80 cuando en Panamá se vivía una mezcla cultural entre el ritmo del reggae y los ritmos latinos, siendo en dicha entidad en donde surge el término que en la actualidad distingue a las composiciones que surgen de la cotidianidad de la urbe.

Si bien, aunque los fundadores han cosechado grandes éxitos y una trayectoria de más de 20 años, el movimiento femenino inició con la precursora en el género Ivy Queen, quien en sus inicios perteneció al colectivo The noise originado en 1994, en donde cansada de los temas sobre violencia sexual decide lanzarse como solista para escribir sobre una nueva variedad de temas que diera voz a la mujer.

Ya en solitario, la puertorriqueña lanza en 1997 su álbum debut, En mi reino producido por Dj Negro para Sony Records Internacional. Fue hasta su segundo álbum de estudio The original Rude girl de donde se desprendieron los éxitos In the zone, Qué sabes tú, y The king and queen.

Son 10 los materiales discográficos que le otorgan el título de “Queen” a la interprete, que después de siete años de mantenerse alejada de la música, en 2017 anunció su regreso de la mano del también del pionero en Don Omar, con el tema Ámame o mátame.

Sin duda, la reina del reguetón abrió la brecha para que nuevos talentos femeninos se sumaran al movimiento que en la actualidad se ha consagrado como el género más escuchado a nivel mundial.

Una nueva generación llega con la colombiana Karol G, quien con tan sólo 27 años y más de dos millones de seguidores en redes sociales, ha logrado ganarse un lugar dentro del género, pues su trabajo ha sido reconocido por máximos exponentes del género actual entre ellos Daddy Yankee y J Balvin, con quien grabó un remix de su tema Mi cama suena.

Cabe resaltar que una de las grandes hazañas de las intérpretes es que, aunque el urbano es el género musical que tiene mayor pesos en la actualidad y por el cual, artistas de otros géneros musicales han caído ante la tendencia, las intérpretes no han buscado sumarse por la fama que se ha adquirido, ellas han mostrado su espíritu urbano desde el principio.

Tal es el caso de la cantante dominicana Natti Nathasa quien se ha enfocado en los ritmos latinos como la bachata, tropical y principalmente en el ritmo del urbano, pues es en este último en el que ha logrado grandes éxitos, tal es el caso de Sin pijamas, en donde colaboró con las actuales exponentes del género. Su voz la ha llevado a formar parte de los éxitos como Criminal, (Ozuna), Amantes de la noche (Bad Bunny), Otra cosa (Daddy Yankee),y Dutty love (Don Omar).

Cabe destacar que, a dos meses y medio del lanzamiento oficial de No me acuerdo, de Natii Natasha en colaboración con la cantante mexicana Thalía, resultó todo un éxito pues ya rebasó los ocho millones de reproducciones en la plataforma de Youtube.

A ellas se han sumado la brasileña Anita y la estadounidense Becky G, que si bien ya contaban con una trayectoria en géneros musicales como el pop, funck, dance y hip hop, las artistas han ganado fama con esta tendencia en la música.Sus éxitos Dowtown (Anita fit J Balvin) y Mayores (Becky G y Bad Buny), han sido los éxitos que les ha dado el reconocimiento internacional.

La nueva era en la industria de la música, en la que se dice que “el reguetón es el nuevo pop”, las intérpretes femeninas han buscado mantenerse vigentes en el gusto de las nuevas generaciones. Aquí te dejamos algunas de las poperas que han sucumbido ante el ritmo del urbano.





OTRAS INTÉRPRETES QUE HAN CANTADO REGUETÓN

1.- Shakira

-La Tortura, 2005, Alejandro Sanz

-Chantaje, 2016 y Clandestino, 2018, ambas con Maluma

-Perro fiel, 2018 con Nicky Jam

2.- Jennifer López

-Ni tú ni yo, ft Gente de zona

3.- Thalía

-Desde esa noche, con Maluma

-No me acuerdo, con Natti Natasha





4.- Maite Perroni

-Adicta, 2016 - Loca, con Cali y el Dandy, 2017

- Como yo te quiero con Alexis y Fido, 2018

5.- Belinda

-Déjate llevar, con Juan Magan, 2017

6.- Paulina Rubio

-Si te vas, Alexis y Fido

7.- Paty Cantú

-#Natural, ft Juhn, 2018