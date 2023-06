Morrissey vuelve a México para celebrar 40 años de trayectoria

Si eres fanático de Morrisey no puedes perderte la gira que el cantante dará para celebrar 40 años de trayectoria dentro de la música.

El cantante anunció a través de su página oficial, la gira 40 Years Of Morrissey, que presentará en distintos países de Latinoamérica como Perú, Brasil, Colombia, Chile, Argentina y Brasil.

¿Cuándo se presentará Morrissey en México?

Morrissey, el vocalista de The Smiths, dara show en México el 10 de septiembre de 2023 en el Palacio de los Deportes.

Hasta el momento no se ha confirmado cuándo serán las fechas para la preventa de los boletos ni el costo, tampoco se ha anunciado la plataforma por la que se llavará a cabo la venta de entradas al concierto.

El cantante inglés, Steven Patrick Morrissey hará un tour por Latinoamérica y Estados Unidos. l Foto: Cortesía Página oficial Morrissey

40 Years Of Morrissey también se presentará en Estados Unidos en ciudades como Nueva York, Florida, Georgia, Washington y Tennessee.

La última vez que Steven Patrick Morrissey se presentó en México fue en 2018 cuando dio un concierto en el Auditorio Nacional.

En febrero pasado, el compositor, también informó que este 2023 estrenará el álbum "‘Without Music The World Dies" grabado en Francia, por lo que es muy probable que algunas de las 10 canciones que tendrá el disco sean tocadas durante su gira.

Morrisey despidió a su amigo Andy Rourke, en mayo pasado, cuando el bajista de The Smiths falleció a causa del cáncer de páncreas que padecía y aseguró que mientras su música sonara, él no moriría.

“Él no era consciente de su propio poder y nada de lo que tocaba había sido tocado antes por otra persona. También era muy divertido y alegre. Después de The Smiths mantuvo una identidad estable, nunca realizó ningún movimiento que parezca forzado. Supongo que, al final de cuentas, lo que todos queremos es habernos sentido valorados. Andy no necesita preocuparse por eso", dijo el cantante en un comunicado.

