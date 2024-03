Ecoloco fue creado para Humberto Espinosa: así recordaba su papel en Odisea Burbujas

El pasado 15 de marzo el programa de Odisea Burbujas se despidió de su villano Ecoloco, interpretado por el actor mexicano Humberto Espinosa, quien falleció a los 94 años.

Ecoloco era un villano que atentaba contra todas las acciones en favor del medio ambiente, y siempre defendía al smog y la mugre en Odisea Burbujas, programa que se transmitió de 1979 a 1984.

Humberto Espinosa relató en el documental de Fonarte Latino "Odisea Burbujas - Una Historia Musical" cómo fue que la creadora del programa Silvia Roche, le dio el papel de Ecoloco, en los años en los que el actor se dedicaba a hacer radionovelas.

Según relató el histrión, Silvia Roche le había comentado que ella lo quería para un programa, pero como él no asistió a los foros un día anterior, se había quedado sin un papel.

Posteriormente, el actor, a modo de reto, le pidió que le creara un personaje, y así fue como llegó a la luz el mítico Ecoloco.

"Qué te parece si eres un cochinón enamorado de la basura, del smog, del humo por todos lados", respondió la productora.

"Yo no sabía ni que podría decir, pero con el tiempo ella ideó las letras muy simpáticas", continuó Humberto Espinosa, quien también recordó que fue Juan García Esequivel quien estuvo detrás de las canciones de Ecoloco.

Bajo el lema “Mugre, basura y smog”, el Ecoloco se dedicaba, sin éxito, a ensuciar y contaminar los lugares donde acudía la pandilla. Siempre aparecía mugroso y despeinado, y su mejor amiga era la basura.

“Estuvimos cuatro años y medio, cada domingo. Fue un programa donde no se dispara un solo tiro, no se dio un solo bofetón, la señora (Roche) cuidó mucho ese detalle de que no fuera violento, porque los niños aprenden todo muy rápido”, dijo el actor Humberto Espinosa en el mismo documental.

Humberto Espinosa también participó en películas como “Miroslava” y “Ella y el Candidato”, pero fue Ecoloco su trabajo más importante.

Con información de Belén Eligio / El Sol de México