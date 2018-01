Declaran a Rihanna "persona non grata" en Senegal; califican su viaje de plan demoníaco

DAKAR.- Un grupo islámico senegalés llamado "Colectivo anti-francmasones" declaró 'persona non grata' a la cantante Rihanna ante su visita a este país africano con motivo de la cumbre sobre la financiación de la Alianza Mundial para la Educación, que se celebrará en Dakar los días 2 y 3 de febrero.

Rihanna es embajadora de buena voluntad de esta organización, por lo que acudirá a Dakar, entre otras celebridades, con el fin de fondos para financiar la educación en el mundo.

En un comunicado remitido, el citado grupo islámico califica el viaje de Rihanna como parte de un "amplio plan demoníaco (...) para hacer de Senegal un centro de la perversión universal".

"Los senegaleses cuestionan de forma legítima lo que una contramodelo como Rihanna podría aportar a la educación de nuestros niños", explica el comunicado.

No es la primera vez que este colectivo alza la voz, ya que consiguió la cancelación de un encuentro de francmasones africanos que se iba a reunir la semana pasada en Dakar.

En las redes sociales senegalesas, el viaje de Rihanna ha sido objeto de debate en los últimos días: un usuario llamado Thiedo Fall considera que las acciones del grupo islámico "causará muchos daños" a la imagen de Senegal".

"Este país pertenece a todo el mundo y no solamente a los musulmanes", sentencia.

La polémica hizo que el ministro de Educación, Serigne Mbaye Thiam, aclarase que la cantante acudirá a Dakar como "invitada" de la Alianza Mundial por la Educación.