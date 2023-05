¿Ya no hará películas? Emma Watson revela por qué se alejó de la actuación y si volverá

El gran éxito que tuvo Harry Potter puso en la mira a la pequeña de 10 años que interpretó a Hermione Granger, Emma Watson, que a pesar de ser reconocida principalmente por este papel, logró seguir con su carrera y sobresalir con otros personajes.

Su último trabajo fue en Mujercitas, donde compartió set con grandes estrellas como Florence Pugh, Laura Dern, Saoirse Ronan, Meryl Streep y Timothée Chalamet. Después de eso, se alejó de la pantalla y así ha sido durante casi cinco años.

Durante una entrevista para Financial Times, donde se habla del lanzamiento de una marca de ginebra, un proyecto que comparte con su hermano Alex y su padre Chris, reveló detalles sobre las dificultades que atravesó como actriz.

Emma contó que durante su participación en las películas de Harry Potter, pese a tener tanto éxito y reconocimiento, la experiencia no fue lo que esperaba.

“No estaba muy feliz, si te soy sincera. Creo que me sentí un poco enjaulada. Lo que encontré realmente difícil fue que tenía que salir y vender algo sobre lo que realmente no tenía mucho control. Pararse frente a una película y que todos los periodistas puedan decir: '¿Cómo se alinea esto con su punto de vista?' Fue muy difícil tener que ser la cara y el vocero de cosas en las que no llegué a involucrarme en el proceso”.

La ahora empresaria se refiere a que presentar a su personaje, Hermione Granger, le parecía duro, pues nunca tuvo la oportunidad de participar en el desarrollo del mismo y a su corta edad, eso causaba que se paralizara frente a la prensa.

“Me hicieron responsable de una manera que comencé a encontrar realmente frustrante, porque no tenía voz, no tenía nada que decir”.

¿Emma Watson volverá a actuar?

Su nuevo proyecto la tiene feliz porque además de que es algo que hace en conjunto con su familia, tiene toda la libertad de participar y opinar, pero los fans también se preguntan si volverán a verla en la pantalla.

"Si, absolutamente. Pero estoy feliz de sentarme y esperar la próxima cosa correcta. Yo amo lo que hago. Es encontrar una manera de hacerlo en la que no tenga que dividirme en diferentes caras y personas. Y ya no quiero cambiar al modo robot. ¿Tiene sentido?", respondió Watson.

Mientras tanto, la actriz se concentra en su empresa, escribe e incluso comenzará una maestría en escritura creativa. Otra buena noticia es que sus intenciones de actuar fueron reales, pues ya tiene en puerta una nueva película que podría comenzar a rodarse en 2024.